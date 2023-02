Saiba quais são as maiores preocupações do consumidor na compra do carro

De acordo com a versão 2023 da pesquisa Ipsos Drivers, em primeiro lugar na lista de dificuldades para aquisição de um automóvel está o alto custo de propriedade e manutenção do veículo (33,4%). São itens como seguro, IPVA, estacionamento, além das revisões programadas e eventuais trocas de itens como pneus e baterias.

Além disso, o custo elevado do crédito se tornou uma das principais barreiras para a compra de um carro, seja novo ou usado. Dessa forma, a taxa de juros nos financiamentos é o segundo principal entrave mais mencionados, com 32,5%.

A terceira questão apontada pelos entrevistados foi o preço do combustível (também com 32,5%). Vale destacar que, na versão 2022 da pesquisa, o preço do combustível foi o principal fator citado, na época, com 43,1%.

Por outro lado, 39,3% dos entrevistados apontam que a relação entre o custo e o benefício é o principal fator para a aquisição de um carro.

Esse ponto ultrapassou a economia de combustível, que ficou com 36,9% neste ano, enquanto era de 40,6% no estudo anterior.

Entre os fatores determinantes para fechar negócio, o terceiro ponto mais apontado pelos entrevistados foi o custo de manutenção e reparos (36,1%). A pesquisa foi realizada pela Ipsos com 1200 entrevistados em todo o país.

O USO DO AUTOMÓVEL

Ainda de acordo com a pesquisa, o automóvel ainda é o principal meio para o deslocamento dentro das grandes cidades para 48% dos entrevistados.

Na estratificação por classes, a importância sobe para 74,7% na A e para 64,9% na B. A segunda opção é o ônibus, com 44,3%, que é maior para a classe C, quando sobe para 49,3%.

Outro fator interessante é que 58,7% das pessoas afirmam trabalhar fora de casa cinco ou mais dias por semana.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Nos últimos dez anos, contabilizando dados de 2013 até 2022, houve uma grande modificação nos tipos de carrocerias vendidas no mercado brasileiro.

Enquanto hatches e sedãs perderam espaço, SUVs e picapes ganharam terreno. Os hatches, que somavam 49% dos emplacamentos no país, caíram para 28%. Os sedãs encolheram de 24% para 17%.

Por outro lado, as picapes subiram de 12% para 17% e os SUVs pularam de 8% para 35%.



CARRO COM SISTEMA ANTI-ENJOO

A nova geração Classe E, Mercedes-Benz mais vendido de todos os tempos, terá um sistema interessante para quem enjoa durante uma viagem.

De acordo com o fabricante alemão, que por enquanto só divulgou imagens do interior do sedã, o carro terá um programa de prevenção de enjoo que poderá aliviar os sintomas do passageiro da frente ou retardar seu início, reduzir a gravidade percebida e aumentar o bem-estar geral.

A estreia do Classe E 2024 está prevista para o final do primeiro semestre na Europa, Estados Unidos e China, e estimada para o final do ano no Brasil.

As telas se destacam no interior da nova geração do Classe E

EM FASE FINAL DE TESTES

Apresentado em 2002, o Cayenne está em sua terceira geração, e a Porsche confirmou que a atual, lançada em 2017, terá mudanças profundas. A empresa irá apresentar a atualização nos próximos meses e revelou que os testes estão em fase final.

Os veículos acumulam, em poucos meses, mais de 200 mil quilômetros de provas em condições de tráfego urbano e rodoviário.

Para simular condições extremas, os protótipos também viajam pelo mundo, com o objetivo de testar sua qualidade e durabilidade em diferentes zonas climáticas. Os testes aconteceram na Ásia, África, Europa e América do Norte.

Um dos testes com um protótipo do Porsche Cayenne