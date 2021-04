Saiba quais são as séries e os filmes que entram na Netflix em maio

A Netflix divulgou a lista de séries e filmes que entram em seu catálogo no mês de maio. Entre as novidades, tem as séries originais Lucifer, Special e O Legado de Júpiter, além dos filmes Milagre Azul, Oxigênio e A Mulher na Janela, todos produzidos pela gigante do streaming. A programação inclui, ainda, dois aclamados filmes brasileiros: Boi Neon e Irmã Dulce. Confira.



Séries

O Legado De Júpiter (7 de maio)

Quando a primeira geração de super-heróis precisa passar o bastão para os filhos, as tensões aumentam — e as antigas regras não se aplicam mais. Uma série de Mark Millar, estrelando Leslie Bibb e Josh Duhamel.

Outlander (11 de maio)

Temporada 5

Com a proximidade da Revolução Americana, Jamie precisa escolher um lado. Claire promove um grande avanço da medicina. Brianna faz uma descoberta terrível. Estrelado por Caitriona Balfe e Sam Heughan.

Love, Death & Robots (14 de maio)

V.2

De aventuras selvagens em planetas distantes a encontros perturbadores perto de casa: a antologia vencedora do Emmy está de volta com novas histórias instigantes. Produzida por David Fincher.

Quem Matou Sara? (19 de maio)

Temporada 2

Para se vingar, Álex terá que revelar o lado mais sombrio da irmã e aceitar o fato de que nunca conheceu a verdadeira Sara.

Special (20 de maio)

Temporada 2

Afastado da mãe, Ryan continua explorando o mundo por conta própria, enfrentando todos os altos e baixos da vida e do amor.

Lucifer (28 de maio)

Temporada 5 - Parte 2

Lucifer protagoniza um retorno memorável à terra dos vivos para fazer as pazes com Chloe. E vem pegando fogo.

O Método Kominsky (28 de maio)

Temporada 3

Um novo capítulo se abre para Sandy, que deve lidar com uma difícil perda, um problema financeiro, uma reunião importante e um grande impulso na carreira. Estrelada por Michael Douglas e Allan Arkins.

Filmes

Monstro (7 de maio)

Um jovem estudante talentoso se vê envolvido em um roubo seguido de morte e luta para provar sua inocência contra um sistema judiciário que já o condena. Produção executiva de John Legend, estrelando Kelvin Harrison Jr, Jennifer Hudson e Jeffrey Wright.

Boi Neon (10 de maio)

O maior desejo do vaqueiro Iremar é largar a vida do curral e virar um estilista de luxo. Para viver esse sonho, ele cria roupas sensuais para apresentações eróticas. Estrelado por Juliano Cazarré, o filme é vencedor de prêmios internacionais e nacionais, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Irmã Dulce (15 de maio)

A história de uma mulher que enfrentou todas as adversidades para dedicar a vida aos mais necessitados, deixando um legado que perdura até hoje. Dirigido por Vicente Amorim, estrelando Bianca Comparato e Regina Braga.

Oxigênio (12 de maio)

Neste filme francês, uma mulher acorda em uma unidade criogênica totalmente sem memória. A reserva de oxigênio começa a se esgotar, e ela precisa se lembrar de quem é para sobreviver.

A Mulher na Janela (14 de maio)

Confinada pela agorafobia, uma psicóloga fica obcecada com seus novos vizinhos e quer resolver um crime violento que testemunhou de sua janela. Estrelado por Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore.

Army Of The Dead: Invasão em Las Vegas (21 de Maio)

Após uma invasão zumbi em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura pela zona de exclusão para realizar o maior assalto de todos os tempos. Criado e dirigido por Zack Snyder, o filme é estrelado por nomes como Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera e Matthias Schweighöfer.

O Divino Baggio (26 de maio)

Um relato dos 22 anos de carreira do craque italiano Roberto Baggio, incluindo a difícil estreia nos campos e os conflitos com alguns de seus treinadores.

Milagre Azul (27 de Maio)

Um grupo de crianças e o dono do orfanato onde moram se unem a um marinheiro rabugento para uma lucrativa competição de pesca esportiva, na tentativa de salvar a instituição.

Documentários e especiais

Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração (5 de maio)

Minissérie

O assassino em série conhecido como Filho de Sam se tornou uma obsessão para o jornalista Maury Terry, convencido de que o caso estava relacionado a uma seita satânica.

Explicando... Dinheiro (11 de maio)

Minissérie

Nós gastamos, emprestamos, economizamos. Agora é hora de falar sobre o dinheiro e suas armadilhas — de cartões de crédito a cassinos, de fraudes a financiamentos.

Da África aos EUA: Uma jornada gastronômica (26 de maio)

Minissérie

Arroz, quiabo, até mesmo o famoso macarrão com queijo. A culinária afro-americana teve (e tem) grande importância no cenário gastronômico dos Estados Unidos. Nesta minissérie, Stephen Satterfield analisa esse impacto.

Crianças e família

Zé Coleta (4 de maio)

Temporada 2

Hank, Zé Coleta e os amiguinhos Walter, Donny e Dona Mona soltam a imaginação em aventuras emocionantes dentro e fora do quintal.

Jurassic World: Acampamento Jurássico (21 de maio)

Temporada 3

Os jovens na Ilha Nublar estão de volta para mais uma temporada em que, juntos, tentam fugir da ilha habitada por dinossauros.

Encrencão (28 de maio)

A vida privilegiada de um cão mimado vira de cabeça para baixo quando ele se perde e precisa aprender a sobreviver nas ruas da cidade grande.

Anime

Castlevania (13 de maio)

Temporada 4

A influência de Drácula cresce à medida que Belmont e Sypha investigam os planos para ressuscitar o famoso vampiro. Alucard luta para abraçar sua humanidade.

Eden (27 de maio)

Criada por Justin Leach (Ghost in the Shell 2), a história de robôs que cuidam da última criança humana tem direção de Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist).