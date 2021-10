Saiba quais são os 12 melhores filmes de suspense na Netflix

Para quem gosta de histórias com tensão e mistério, daquelas que dão um nó na cabeça, mas não quer encarar as assombrações e os sustos dos filmes de terror, o suspense é a melhor escolha na hora de escolher um filme.

E para curtir alguns dos melhores títulos do gênero, sem sair de casa, o catálogo da Netflix é um prato cheio. As obras vão dos clássicos do cinema até os últimos lançamentos.

Para ajudar, separamos uma lista dos 12 melhores filmes de suspense da plataforma, de acordo com a avaliação dos usuários do IMDb.

Confira abaixo:

12. O Poço (2019)



O filme que causou polêmica nas redes sociais, conta a história de uma prisão onde os detentos são alimentados por uma plataforma descendente. No local, os que estão nos níveis mais altos comem mais do que precisam enquanto os dos andares mais baixos ficam com as migalhas. Até que um homem decide mudar o sistema. (Diretor: Galder Gaztelu-Urrutia | Elenco: Ivan Massagué, Zorion Eguileor e Antonia San Juan)

IMDB: 7,0

11. Rua Cloverfield, 10 (2016)



Uma jovem acorda presa em um porão subterrâneo e teme ser vítima de um sequestro. Um homem explica que salvou a sua vida, mas não sabendo se pode confiar nele, ela tenta se libertar o quanto antes. (Diretor: Dan Trachtenberg | Elenco: John Goodman, Mary Elizabeth Winstead e John Gallagher Jr.)

IMDB: 7,2

10. A Travessia (2015)



Em 1974, o artista plástico Philippe Petit recruta uma equipe de pessoas para ajudá-lo a realizar seu sonho: caminhar no imenso vazio entre as torres do World Trade Center. (Diretor: Robert Zemeckis | Elenco: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon e Guillaume Baillargeon)

IMDB: 7,3

9. Joias Brutas (2019)



A trama se passa em Nova York, e conta a história de Howard Ratner, o dono de uma loja de joias que está repleta de dívidas. Sua grande chance de quitar a situação é através da venda de uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia, cheia de minerais preciosos. Mas, para que isso aconteça, precisará driblar credores e as confusões criadas por seu próprio comportamento. (Diretores: Benny Safdie e Josh Safdie | Elenco: Adam Sandler, Julia Fox e Idina Menzel)

IMDB: 7,4

8. Sleepers - A Vingança Adormecida (1996)



Quatro garotos da periferia de Nova York são condenados a passar um ano em um centro correcional depois de um trote mal sucedido. Trinta anos depois, se reencontram e têm a chance de se vingar das surras e humilhações sofridas durante a detenção. (Diretor: Barry Levinson | Elenco: Robert De Niro, Kevin Bacon e Brad Pitt)

IMDB: 7,6

7. Gravidade (2013)



Dois astronautas são surpreendidos por uma chuva de destroços vindos de um satélite, que faz com que sejam jogados no espaço sideral. Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, eles precisam encontrar um meio de sobreviver em meio a um ambiente completamente inóspito para a vida humana. (Diretor: Alfonso Cuarón | Elenco: Sandra Bullock, George Clooney e Ed Harris)

IMDB: 7,7

6. Capitão Phillips (2013)



Em 2009, piratas somalis invadem o navio cargueiro MV Maersk Alabama, dos Estados Unidos, e mantêm o capitão Richard Phillips e sua tripulação como reféns. (Diretor: Paul Greengrass | Elenco: Tom Hanks, Barkhad Abdi e Barkhad Abdirahman)

IMDB: 7,8

5. Tubarão (1975)



Um clássico do cinema que criou o padrão para o suspense assustador. O filme conta a história de uma comunidade litorânea de Amity que é atacada por um enorme e perigoso tubarão branco. Um chefe de polícia, um jovem biólogo marinho e um experiente caçador de tubarões embarcam na desesperada missão de destruir o monstro, antes que ele ataque novamente. Com uma trilha sonora inesquecível, Tubarão permanece como uma das mais marcantes aventuras da história do cinema. (Diretor: Steven Spielberg | Elenco: Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss)

IMDB: 8,0

4. Garota Exemplar (2014)



No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece. Quando as aparências de uma união feliz começam a desmoronar, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito. Com a ajuda de sua irmã gêmea, ele tenta provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente aconteceu com a mulher. (Diretor: David Fincher | Elenco: Ben Affleck, Rosamund Pike e Neil Patrick Harris)

IMDB: 8,1

3. Assassinato às Cegas (2018)

Um pianista cego acaba, sem querer, em uma cena de crime. Sua consciência o incita a relatar o crime que tecnicamente não "testemunhou". A partir daí, começa uma reviravolta na vida do músico. (Diretor: Sriram Raghavan | Elenco: Ayushmann Khurrana, Tabu e Radhika Apte)

IMDB: 8,2

2. Ilha do Medo (2010)



Na década de 50, a fuga de uma assassina leva o detetive Teddy Daniels e seu parceiro a investigarem o seu desaparecimento de um quarto trancado em um hospital psiquiátrico. Lá, uma rebelião se inicia e o agente terá que enfrentar seus próprios medos. (Diretor: Martin Scorsese | Elenco: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer e Mark Ruffalo)

IMDB: 8,2

1. Amnésia (2000)



Leonard está caçando o homem que estuprou e matou sua esposa. Ele tem dificuldades em encontrar o assassino pois sofre de uma forma intratável de perda de memória. Mesmo que ele possa lembrar detalhes da vida antes do acidente, Leonard não consegue lembrar o que aconteceu quinze minutos atrás. (Diretor: Christopher Nolan | Elenco: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss e Joe Pantoliano)

IMDB: 8,4