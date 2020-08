Saiba quais são os classificados para Liga dos Campeões e Liga Europa

Fãs do futebol internacional e da Liga dos Campeões da Europa comemoram o retorno da competição, que está cada vez mais próximo. A partir do dia 7 de agosto a disputa pela orelhuda recomeça em Portugal. Mas antes mesmo do fim desta temporada tão atípica da Champions, já é possível falar sobre a próxima.

Isso porque, com o fim dos campeonatos nacionais no velho continente, já há definição de quase todos os clubes que vão disputar o mais badalado torneio de clubes no mundo em 2020/21, tanto nas fases eliminatórias, quanto na de grupos. Das 32 vagas nos grupos, 24 já estão definidas, e o CORREIO detalha quais são os clubes e como se classificaram.

Liga dos Campeões

A temporada 2020/21 da Liga dos Campeões tem o início previsto para os dias 20 e 21 de outubro deste ano. Os sorteios para definir os grupos acontecem um pouco antes, no dia 1º do mesmo mês.

Os jogos da fase de grupos e mata-mata se estendem até 29 de maio de 2021, quando será disputada a final no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. O local estava previsto para sediar a decisão deste ano, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, ficou para 2021. Ao final desta matéria você confere o calendário previsto pela Uefa.

Classificados para a fase de grupos

Desde 2018, a Uefa determinou uma nova distribuição de vagas por país na Liga dos Campeões. Os quatro campeonatos nacionais mais fortes (Alemão, Espanhol, Inglês e Italiano) têm o famoso G4, ou seja, garantem a vaga dos quatro primeiros colocados direto para a fase de grupos da competição continental. Os campeonatos que gozam desse direito são definidos pelo ranking de países da Uefa, que você pode conferir clicando aqui.

Para a França, que ocupa o 5º lugar no ranking, são duas vagas diretas - do campeão e do vice - assim como na Rússia. Para Portugal, Ucrânia, Bélgica e Turquia, apenas o vencedor do campeonato nacional carimba a passagem para a fase de grupos. E esse foi o caso do Istanbul Basaksehir. O clube turco venceu seu primeiro título expressivo no país e deixou para trás equipes mais tradicionais como Fernerbahce, Galatasaray e Besiktas.

O curioso é que esse time com comprado pelo governo do presidente Recep Tayyip Erdogan, mais precisamente por empresas que estão ligadas ao líder político. Com uma visão política por trás, investiu financeiramente e socialmente com o clube, para que passasse a ter sucesso na capital Istanbul. Mas antes de desfrutar da sua primeira disputa de Liga dos Campeões, o Basaksehir está vivo na Liga Europa e venceu o jogo de ida por 1 a 0 contra o Copenhagen, da Dinamarca. A partida foi pelas oitavas de final.

Alemanha

- Bayern de Munique (campeão)

- Borussia Dortmund (2º colocado)

- RB Leipzig (3º colocado)

- Borussia Mönchengladbach (4º colocado) *



Espanha

- Real Madrid (campeão)

- Barcelona (2º colocado)

- Atlético de Madri (3º colocado)

- Sevilla (4º colocado) *



Inglaterra

- Liverpool (campeão)

- Manchester City (2º colocado)

- Manchester United (3º colocado)

- Chelsea (4º colocado) *



Itália

- Juventus (campeão)

- Inter (2º colocado)

- Atalanta (3º colocado)

- Lazio (4º colocado) *



França

- PSG (campeão)

- Olympique Marselha (2º colocado)



Rússia

- Zenit (campeão)

- Lokomotiv Moscou (2º colocado)



Portugal

- Porto (campeão)



Bélgica

- Club Brugge (campeão)



Ucrânia

- Shakhtar Donetsk (campeão)



Turquia

- Istanbul Basaksehir (campeão)



*Na Espanha, Alemanha, Inglaterra e Itália, o quarto colocado está com uma marcação. A explicação para isso é que: caso o vencedor da atual Liga dos Campeões e também o da Liga da Europa sejam de um desses países e não tenham ficado entre os quatro primeiros no campeonato nacional, o clube que está na 4ª colocação sairá da disputa da Champions e irá para a fase de grupos da Liga Europa. Um país não pode ter mais do que cinco participantes na UCL. É uma situação importante, mas rara de acontecer.

Classificados para as eliminatórias

Nessa fase, que antecede a disputa nos grupos da Liga dos Campeões, entram os clubes que não garantiram o título ou G4 das principais ligas nacionais, como o caso o Rennes, que foi o 3º colocado no Francês, e o Benfica, 2º no Português. Além dos times dessas ligas tradicionais, disputam equipes de países que não são bem colocados no ranking da Uefa, e por isso surgem clubes que você possivelmente nunca ouviu falar.

No total, são 55 times que brigam em esquema mata-mata por seis vagas na fase de grupos. Traçando um paralelo com o Brasil, funciona como a pré-Libertadores.

Os 51 times já garantidos nas eliminatórias da Champions:

Holanda: Ajax e AZ Alkmaar

Ajax e AZ Alkmaar Áustria: RB Salzburg e Rapid Wien

RB Salzburg e Rapid Wien França: Rennes

Rennes Portugal: Benfica

Benfica República Checa: Slavia Praha e Viktoria Plzen

Slavia Praha e Viktoria Plzen Grécia: Olympiacos e PAOK

Olympiacos e PAOK Rússia: Krasnodar

Krasnodar Bélgica: Gent

Gent Ucrânia: Dínamo de Kiev

Dínamo de Kiev Croácia: Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb Dinamarca: Midtjylland

Midtjylland Chipre: Omonia

Omonia Sérvia: Estrela Vermelha

Estrela Vermelha Escócia: Celtic

Celtic Belarus: Dynamo Brest

Dynamo Brest Suécia: Djurgardens

Djurgardens Noruega: Molde

Molde Cazaquistão: Astana

Astana Polônia: Legia Warsaw

Legia Warsaw Azebaijão: Qarabag

Qarabag Israel: Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv Bulgária: Ludogorets

Ludogorets Eslováquia: Slovan Bratislava

Slovan Bratislava Eslovênia: Celje

Celje Hungria: Ferencvaros

Ferencvaros Macedônia do Norte: Sileks

Sileks Moldávia: Sheriff Tiraspol

Sheriff Tiraspol Albânia: Tirana

Tirana Irlanda: Dundalk

Dundalk Finlândia: KuPS

KuPS Islândia: KR

KR Bósnia: Sarajevo

Sarajevo Lituânia: Suduva

Suduva Letônia: Riga

Riga Luxemburgo: Fola Esch

Fola Esch Armênia: Ararat-Armenia

Ararat-Armenia Malta: Floriana

Floriana Estônia: Flora

Flora Geórgia: Dinamo Tbilisi

Dinamo Tbilisi País de Gales: Connah's Quay Nomads

Connah's Quay Nomads Montenegro: Budućnost Podgorica

Budućnost Podgorica Ilhas Faroe: Klaksvíkar Ítróttarfelag

Klaksvíkar Ítróttarfelag Gibraltar: Europa FC

Europa FC Irlanda do Norte: Linfield

Linfield Kosovo: Drita

Drita Andorra: Inter Club d'Escaldes

Inter Club d'Escaldes San Marino: Tre Fiori

Aqueles que são de países mal ranqueados precisam passar por mais fases. Tudo começa no Round Preliminar, passa pelas fases Q1, Q2, Q3 e por último os Play-Offs.

Para ilustrar, o Ajax, campeão da Holanda, precisa disputar apenas a Q3 e depois os Play-Offs. Já o Drita, do Kosovo, entra no Round Preliminar. Ou seja, precisa passar de cinco fases para entrar nos grupos da UCL.

Esquema montado pela Uefa que define cada fase da UCL (Foto: Reprodução / Uefa)

Liga Europa

A Liga Europa é o segundo campeonato de clubes mais importante do continente. Aqui, quem ficou no quase e não classificou para a Champions, tem a chance de buscar um título e aí marcar presença na Liga dos Campeões do ano seguinte. Ainda não se sabe quem será o vencedor da temporada 2019/20, mas algumas equipes já estão garantidas na próxima.

Entre as quatro melhores ligas pode-se destacar o Bayer Leverkusen, da Alemanha; Napoli, Roma e Milan, da Itália; e o Totthenham, da Inglaterra, que foi finalista da Liga dos Campeões em 18/19. A disputa se torna ainda mais interessante quando alguns clubes - teoricamente melhores - são eliminados na fase de grupos da Champions e ganham vaga na Europa League.

A surpresa dessa fase é o modesto Antwerp, que disputa a primeira divisão da Bélgica e venceu o favorito Club Brugge na final da copa do país.

Classificados para a fase de grupos

Alemanha

- Bayer Leverkusen (5º colocado)

- Hoffenheim (6º colocado)



Espanha

- Villarreal (5º colocado)

- Real Sociedad (6º colocado)



Itália

- Napoli (campeão da Copa da Itália)

- Roma (5º colocado)



Inglaterra

- Arsenal (campeão da Copa da Inglaterra)

- Leicester (5º colocado)



França

- Lille (5º colocado)



Portugal

- Braga (3º colocado)



Rússia

- CSKA Moscou (4º colocado)



Bélgica

- Antwerp (campeão da Copa da Bélgica)



Ucrânia

- Zorya (3º colocado)



Áustria

- Wolfsberger (3º colocado)



Turquia

- Sivasspor (4º colocado)

Se o campeão da copa nacional já estiver classificado para a Liga dos Campeões ou para a própria Liga da Europa, a vaga nessa fase de grupos vai para o próximo time mais bem colocado no campeonato de pontos corridos no país.

Dos 48 times que chegam nas fases de grupos, dez são oriundos da UCL. O formato um pouco maior cria uma fase que antecede as oitavas de final. São 32 clubes na segunda fase, depois 16 e assim por diante. Em 2020/21, a final do campeonato será em Gdánsk, na Polônia, no dia 26 de maio de 2021.

Esquema montado pela Uefa que define cada fase da Liga da Europa (Foto: Reprodução / Uefa)

Classificados para as eliminatórias

Assim como na Champions, a fase eliminatória também é dividida em algumas fases, que vai desde o Round Preliminar e também segue até os Play- Offs, passando pelas fases Q1, Q2 e Q3. A diferença é que, para completar todas as vagas nos grupos, entram 21 times desse processo eliminatório. A partir da Q2, clubes que estavam na UCL integram a disputa de mata-mata.

Alemanha: Wolfsburg

Wolfsburg Inglaterra: Tottenham

Tottenham França: Nice

Nice Espanha: Granada

Granada Itália: Milan

Milan Rússia: Rostov e Dinamo Moscou

Rostov e Dinamo Moscou Portugal: Sporting e Rio Ave

Sporting e Rio Ave Bélgica: Charleroi e Standard Liège

Charleroi e Standard Liège Ucrânia: Desna Chernihiv

Desna Chernihiv Turquia: Galatasaray e Alanyaspor

Galatasaray e Alanyaspor Holanda: Feyenoord, PSV e Willem II

Feyenoord, PSV e Willem II Áustria: Lask e Hartbeg

Lask e Hartbeg República Checa: Sparta Praga, Slovan Liberec e Jablonec

Sparta Praga, Slovan Liberec e Jablonec Grécia: AEK Atenas, Aris e OFI

AEK Atenas, Aris e OFI Dinamarca: Sønderjyske

Sønderjyske Croácia: Hajduk Split

Hajduk Split Chipre: Anorthosis Famagusta, APOEL e Apollon Limassol

Anorthosis Famagusta, APOEL e Apollon Limassol Sérvia: Vojvodina, Partisan e TSC

Vojvodina, Partisan e TSC Escócia: Rangers, Motherwell e Aberdeen

Rangers, Motherwell e Aberdeen Belarus: BATE Borisov, Shakhtyor Soligorsk e Dinamo Minsk

BATE Borisov, Shakhtyor Soligorsk e Dinamo Minsk Suécia: Mälmo, Hammarby e AIK

Mälmo, Hammarby e AIK Noruega: Viking, Bodo/Glimt e Rosenborg

Viking, Bodo/Glimt e Rosenborg Cazaquistão: Kaisar, Kairat e Ordabasy

Kaisar, Kairat e Ordabasy Polônia: Lech Poznan e Piast Gliwice

Lech Poznan e Piast Gliwice Azerbaijão: Neftçi, Kesla e Sumgayit

Neftçi, Kesla e Sumgayit Israel: Hapoel Be'er-Shiva, Maccabi Haifa e Beitar Jerusalem

Hapoel Be'er-Shiva, Maccabi Haifa e Beitar Jerusalem Bulgária: Lokomotiv Plovdiv, CSKA Sofia e Slavia Sofia

Lokomotiv Plovdiv, CSKA Sofia e Slavia Sofia Romênia: FCSB e Botosani

FCSB e Botosani Eslováquia: Zilina, DAC e Ruzomberok

Zilina, DAC e Ruzomberok Eslovênia: Mura, Maribor e Olimpija

Mura, Maribor e Olimpija Liechtenstein: Vaduz

Vaduz Hungria: Honved, Fehervar e Puskás Akademia

Honved, Fehervar e Puskás Akademia Macedônia do Norte: Shkendija, Renova e Skhupi

Shkendija, Renova e Skhupi Moldávia: Sfîntul Gheorghe, Petrocub Hîncești e Dinamo-Auto

Sfîntul Gheorghe, Petrocub Hîncești e Dinamo-Auto Albânia: Kukesi, Laçi e Teuta

Kukesi, Laçi e Teuta Irlanda: Shamrock Rovers, Bohemians e Derry City

Shamrock Rovers, Bohemians e Derry City Finlândia: Ilves, Inter Turku e Honka

Ilves, Inter Turku e Honka Islândia: Víkingur Reykjavík, Breiðablik e FH

Víkingur Reykjavík, Breiðablik e FH Bósnia: Željezničar, Zrinjski Mostar e Borac Banja Luka

Željezničar, Zrinjski Mostar e Borac Banja Luka Lituânia: Zalgiris, Riteriai e Kauno Žalgiris

Zalgiris, Riteriai e Kauno Žalgiris Letônia: RFS, Ventspils e Valmieras

RFS, Ventspils e Valmieras Luxemburgo: Progrès Niederkorn, Differdange 03 e Union Titus Pétange

Progrès Niederkorn, Differdange 03 e Union Titus Pétange Armênia: Noah, Shirak e Alashkert

Noah, Shirak e Alashkert Malta: Valletta, Hibernians e Sirens

Valletta, Hibernians e Sirens Estônia: FCI Levadia, Nõmme Kalju e Paide Linnameeskond

FCI Levadia, Nõmme Kalju e Paide Linnameeskond Geórgia: Saburtalo Tbilisi, Dinamo Batumi e Locomotive Tbilisi

Saburtalo Tbilisi, Dinamo Batumi e Locomotive Tbilisi País de Gales: The New Saints, Bala Town e Barry Town United

The New Saints, Bala Town e Barry Town United Montenegro: Sutjeska Nikšić, Iskra Danilovgrad e Zeta

Sutjeska Nikšić, Iskra Danilovgrad e Zeta Ilhas Faroe: HB Tórshavn, B36 Tórshavn e NSÍ Runavík

HB Tórshavn, B36 Tórshavn e NSÍ Runavík Gibraltar: St. Joseph's e Lincoln Red Imps

St. Joseph's e Lincoln Red Imps Irlanda do Norte: Coleraine

Coleraine Andorra: FC Santa Coloma

FC Santa Coloma San Marino: Folgore e Tre Penne

Calendário das competições

Liga dos Campeões

Fase de qualificação (do Round Preliminar até os Play-Offs): de 08/08/2020 até 30/09

Sorteio da fase de grupos: 01/10

Fase de grupos: 20/10 até 09/12

Sorteio das oitavas: 14/12

Oitavas: 16, 17, 23 e 24/02/2021 (ida); 09, 10, 16 e 17/03/2021 (volta)

Sorteio das quartas: 19/03/2021

Quartas: 06 e 07/04/2021 (ida); 13 e 14/04/2021 (volta)

Semi: 27 e 28/04/2021 (ida); 04 e 05/05/2021 (volta)

Final: 29/05/2021

Liga Europa

Fase de qualificação (do Round Preliminar até os Play-Offs): de 20/08/2020 até 01/10

Sorteio da fase de grupos: 02/10

Fase de grupos: 22/10 até 10/12

Sorteio 16 avos de final: 14/12

16 avos: 18 a 25/02/2021

Sorteio oitavas: 26/02/2021

Oitavas: 11 a 18/03/2021

Sorteio das quartas: 19/03/2021

Quartas: 08 a 15/04/2021

Semi: 29/04 a 06/05/2021

Final: 26/05/2021





*com orientação do editor Herbem Gramacho