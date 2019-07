Saiba quais são os lançamentos da Netflix nesta semana

A plataforma de streaming Netflix anunciou que serão adicionados mais 18 títulos ao catálogo nesta semana. Dentre eles mais filmes, séries e novas temporadas de séries. Confira a lista completa abaixo.

Entre os destaques, será lançada uma série de ficção científica e fantasia, Outra Vida. Um enorme artefato alienígena pousa na Terra, e Niko Breckinridge tem de liderar uma missão interestelar para rastrear sua origem e fazer contato com os extraterrestres.

Mesmo com esse lançamento, grande aposta da Netflix, o grande destaque da semana fica com a última temporada da série Orange Is the New Black. Isso porque ela recebe a sua sétima temporada na sexta-feira (26). A série gira em torno da história de uma jovem de classe alta, que acaba em uma penitenciária feminina por causa de um crime do passado. A série é vencedora do Emmy e é escrita pela criadora de Weeds.

No teaser da última temporada, Piper aparece trabalhando fora da cadeia e outras personagens emblemáticas da trama surgem cantando a música-tema que marcou a série, em clima de despedida. Nessa temporada final, as mulheres de Litchfield concluem que a prisão mudou suas vidas. Piper sofre com a rotina fora da cadeia, enquanto a vida no presídio de segurança máxima, corrupta e injusta como sempre, segue sem ela. A amizade entre Taystee e Cindy continua balançada, e o dia da sentença de Taystee se aproxima. Além disso, Gloria e sua equipe de cozinha têm que encarar a realidade do novo sistema de lucro da Polycon, enquanto outras personagens buscam drogas ou perseguem sonhos enquanto se questionam sobre seus lugares no mundo.

Nesta semana, também será acrescentado ao streaming a segunda temporada da série romântica Primeira Vez Amor. Nela, os amigos de Yun Tae-o se mudam para a casa dele, onde descobrem o amor, a amizade e outros sentimentos.

E um último detalhe: Boa parte dos títulos não são listados pela Netflix ou então são remarcados no que deveria ser o dia de sua estreia. Por isso este post é atualizado e revisado DIARIAMENTE logo pela manhã. Para ter certeza de que você está por dentro de todas as novidades, não esqueça de voltar aqui diariamente para conferir se alguma coisa mudou daquelas que foram programadas previamente.

Novidades da semana (22/07 a 28/07)

22 de julho (segunda-feira)

Amor e Selfies

Quem Dá Mais? – Tesouros do Norte

23 de julho (terça-feira)

Léa e Eu

24 de julho (quarta-feira)

Privacidade Hackeada (filme original)

Sleepless Society - Nictofobia

25 de julho (quinta-feira)

Outra Vida (série original)

Supermães: 2ª temporada (série original)

Supermães: 3ª temporada (série original)

26 de julho (sexta-feira)

A Pior das Bruxas: 3ª temporada (série original)

Boi

Cães de Guerra

Falcons em Jogo (filme original)

Orange Is the New Black: 7ª temporada (série original)

Primeira Vez Amor: 2ª temporada (série original)

Sugar Rush: 2ª temporada (série original)

SHOW: Sugar Rush: 3ª temporada (série original)

Testemunha Fantasma

27 de julho (sábado)

Hae-Ryung, a historiadora (série coreana original)

28 de julho (domingo)