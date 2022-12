Saiba qual é a música da dancinha de Vini Jr no 1º gol do Brasil

O Brasil não deu qualquer espaço para zebras nas oitavas de final da Copa do Mundo, e goleou a Coreia do Sul por 4x1, nesta segunda-feira (5). O primeiro gol da Seleção foi marcado por Vini Jr, aos 7 minutos, e teve comemoração com dancinha.

A coreografia é da música Pagodão do Birimbola, da banda Os Quebradeiras, com produção de Machadez. O hit é sucesso no TikTok, e, atualmente, é o mais ouvido na rede social no Brasil. Vini Jr já havia feito a dança na partida contra a Suíça, a segunda da Seleção na fase de grupos. Mas o gol do atacante, naquele jogo, foi anulado.

O gol de @vinijr para o Brasil, com dancinha na comemoração!



BRABO! ⚽???????? pic.twitter.com/wTMyQymL9F — Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) December 5, 2022

O quarteto formado por Raphinha, Vini Jr, Neymar e Paquetá tem como tradição fazer as dancinhas nas comemorações dos gols do Brasil. Raphinha chegou a revelar, em entrevista coletiva antes da Copa do Mundo, que os jogadores da Seleção já tinham mais de 10 coreografias planejadas.