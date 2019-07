Saiba qual o hotel escolhido por Sandy & Júnior em Salvador

Sandy e Júnior Lima, que se apresentam logo mais, às 20h30, na Arena Fonte Nova, escolheram o Wish Hotel da Bahia para se hospedarem neste sábado (13). A dupla, que já fez check-in por lá, continuará no hotel até amanhã (14).

O Wish Hotel da Bahia está localizado no Campo Grande e conta com 268 apartamentos, dois restaurantes, adega gourmet, spa com 180 m2, academia de ginástica, sauna e piscina.

Ao contrário do que pode ser imaginado por muitos, Sandy e Júnior não ficaram na suíte presidencial, que conta com 300m2 - cada artista está instalado em um apartamento executivo.

Júnior e Sandy Lima (Foto: Reprodução/Redes sociais /Jairo Goldflus)