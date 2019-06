Saiba qual o repertório do CD comemorativo de São João do CORREIO

As bandeirolas já estão nas ruas e as comidas típicas ganham seu espaço em feiras e supermercados pela cidade. Elas anunciam que falta muito pouco para festa junina. E, como todo nordestino raiz, o CORREIO chega junto do São João pela Bahia desde que nasceu, há exatos 40 anos.

Pensando no clima interiorano que já invade o estado, o veículo vai encartar, junto com a versão impressa do dia 18, terça-feira, um CD especial de São João. O jornal com o disco custa R$ 1,50.

Com dez músicas de forró, o álbum contará com dez artistas e bandas que têm uma relação forte com a Bahia. São eles: Alcymar Monteiro, Adelmário Coelho, Cavalo de Pau, Danniel Vieira, Del Feliz, Estakazero, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Targino Gondim e Zelito Miranda.

(Foto: Divulgação)

Confira lista do repertório completo:

Alcymar Monteiro - Tarde Demais | Nordestino como Eu

Aldemário Coelho – Namorada Preferida | Bahia, forró e folia

Cavalo de Pau – Estrelinha do Céu | Timidez

Danniel Vieira – Louca | Metiroso

Del Feliz – Tudo o que eu queria | Ainda não acabou

Estakazero – Lua Minha | Anjo Meu

Limão com Mel – Janeiro a Janeiro | Toma Conta de Mim

Mastruz com Leite – São João de todos os tempos | Olhinhos, Só Filé, Trem do Forró

Targino Gondim – Culpa do Meu Coração | Pra se Aninhar

Zelito Miranda – Se Ficar Melhor Estraga | Forró Porreta