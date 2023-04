Saiba quando e onde será o Fórum ESG Salvador

Nos dias 30 e 31 de maio, Salvador será novamente a capital baiana do ESG. Questões ambientais, sociais e de governança corporativa estarão em pauta, discutidas por nomes de destaque no segmento, além do empresariado e lideranças públicas.

Projeto assinado pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia, o fórum mais uma vez terá o Porto Salvador, no Comércio, como sede. Considerado o maior encontro desta natureza no estado, o evento já está com sua programação praticamente definida e vai trazer atualizações do que vem sendo debatido sobre ESG no mundo.

Grandes marcas e empresas atuantes na Bahia já sinalizaram suas participações no Fórum ESG Salvador, que além do sucesso de público, promete repetir o êxito comercial do ano passado.

Fórum ESG Salvador será realizado nos dias 30 e 31 de maio, no Porto de Salvador (Foto: Carlos Santiago/@myphantomtoy)

Expansão

O grupo Alife Nino, que possui mais de 30 estabelecimentos em pouco mais de 10 anos – alguns ocupam praticamente um quarteirão inteiro na Rua Jerônimo da Veiga, em São Paulo -, planeja expandir a atuação por todo o país. Em Salvador, a empresa abrirá uma filial do badalado bar Tatu Bola, no segundo semestre de 2023, em espaço já definido na Pituba. Será a terceira unidade no Nordeste: a primeira é na Avenida Boa Viagem, no Recife, e a segunda, na rua República do Líbano, em Fortaleza. O Tatu Bola faz parte de uma rede de sucesso que segue a mesma fórmula em todas as unidades: fitinhas do Senhor do Bonfim a decorar o teto, pop rock ao vivo e cardápio bem variado.

Tatu Bola abrirá bar em Salvador (Foto: Divulgação)

Festa baiana

Duda Kertész reuniu familiares e amigos para comemorar seus 50 anos, no último fim de semana, em Salvador. Fora da Bahia há alguns anos, Duda foi celebrada por amigos que vieram de São Paulo e dos EUA, com duas festas cheias de baianidade. A do sábado, 15 de abril, foi no restaurante Amado, ao som da Negra Cor com Adelmo Casé e Faustão. Com decoração assinada pela Tudo São Flores e produção de Rafaela Meccia, a festa foi prestigiada por convidados como Luiza Trajano (presidente do conselho de administração do Magazine Luiza), Chieko Aoki (fundadora da rede Blue Tree Hotels) e Sônia Hess (proprietária da marca de roupas Dudalina), além do famoso cabelereiro Marcos Proença.

Duda Kertész, Chieko Aoki e Luiza Trajano (Foto: Lucas Assis)

Casamento

Isabelle de Lucca e João Victor Moinhos trocaram alianças na noite do último sábado, na Igreja da Conceição da Praia, em Salvador. O casamento foi assistido por 400 convidados, entre familiares e amigos do casal, que comemoraram o aguardado “sim”. Depois da cerimônia religiosa foi realizada uma grande festa no Palácio da Aclamação, que ganhou decoração assinada por Beth e Camilla Bahiense - com assessoria de Indira Marrul. O buffet, com cardápio de Ana Lúcia Martins, ficou a cargo do Mignon. A cantora Solange Almeida e a banda Forró do Tico fizeram os shows da noite.

Lançamento

A ForbesLife Fashion promoveu o lançamento da sua 4ª edição, ontem à tarde, durante evento no restaurante Fasano, em São Paulo. O almoço, para convidados, reuniu os anfitriões Donata Meirelles, diretora-geral da revista, e Antonio Camarotti, CEO da Forbes, com direito a palestra de Nizan Guanaes sobre “Construção de Marca no Brasil”. Com tema “We Love Brasil”, a quarta edição foi pensada com objetivo de enaltecer a cultura, a arte e a moda nacional, assim como a diversidade de personagens que fazem o Brasil ser reconhecido internacionalmente.

Nova safra

Na ocasião, Nizan Guanaes jogou luz sobre o trabalho de uma das convidadas: a artista visual Heloisa Hariadne, que usa suas pinturas para construir novos imaginários e narrativas. Um dos nomes mais promissores da nova safra da arte brasileira, Heloisa faz do corpo e de elementos da natureza seu suporte para criar uma explosão de cores e texturas. “ Pode escrever: nasce aqui uma nova Beatriz Milhazes”, disse o publicitário baiano. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Hariadne revelou que vem sempre a Salvador. “ Geralmente em janeiro para temporadas de descanso”, nos disse.

(Foto: Alê Virgílio)