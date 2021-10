Saiba quanto ganham os famosos para participar do The Masked Singer

Os participantes máscarados do The Masked Singer Brasil, da TV Globo, recebem cachês da emissora para participar da atração. De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, cada mascarado pode faturar até R$ 60 mil, sendo R$ 10 mil por mês de participação no programa.

Os mascarados não têm contrato fixo com a emissora, mas durante a participação no programa têm direito aos benefícios dos globais. A remuneração é similar a que era usada em outros quadros da emissora, como Show dos Famosos e Super Dança dos Famosos.

Na última terça-feira (9), a cantora Mart’nália, o Jacaré, foi eliminada do programa. Na competição desta terça-feira (19), dia da grande final, vão participar Monstro, Arara, Unicórnio e Gata Espelhada.