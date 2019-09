Saiba quem é a 'Izinha', que arrasou ao lado de Iza no Rock in Rio

A estreia da cantora Iza no Rock in Rio, na noite deste domingo (29), foi marcada pelo encontro de gerações. No palco Sunset, a carioca recebeu Alcione, com quem regravou Chain of Fools recentemente, e também a pequena Luara, que com apenas 9 anos roubou a atenção do público e surpreendeu a todos tanto por sua semelhança física com Iza, quanto com a habilidade e a segurança de dançar ao lado da cantora no palco.

Luara já é sensação também no Instagram, onde tem mais de 71 mil seguidores. O primeiro encontro entre ela e Iza aconteceu em julho, no programa A Hora do Faro, da TV Record. A conta da garota nas redes sociais é administrada pela sua mãe, Francine, e traz algumas fotos da menina junto com Iza, inclusive a do seu próprio perfil. Luara trabalha como dançarina de street dance e modelo.

(Foto: Reprodução)

A pequena menina declarou que procura se inspirar na cantora, e já ganhou vários prêmios de dança antes mesmo de viralizar na web após dançar Brisa da cantora. No festival, as duas dançaram juntas Bateu e Yoyo, gravada em participação com Gloria Groove.

No palco, Iza lembrou dos tempos em que ainda sonhava em cantar no Rock in Rio. “Durante o show do Sam Smith, ajoelhei no chão e falei ‘Deus, eu sei que em 2017 não vai dar, mas em 2019, por favor, se eu tiver a oportunidade de fazer o que ele está fazendo, que é emocionar as pessoas, eu acho que vou ser a pessoa mais feliz do mundo’. E olha aí, Rio de Janeiro!“, disse ela, ao comentar o pedido que fez há quatro anos, quando curtia o festival como anônima.

"Se Deus quiser no próximo Rock in Rio eu quero te ver no palco Mundo", disse a Marrom, enfatizando o clima de reverência mútuo que imperou durante a apresentação. A apresentação passeou por diversos gêneros como pop, MPB e samba. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, que elegeu o show como um dos melhores do festival até então, Iza consolidou nele seu status de estrela do pop. A análise é a mesma feita pelo crítico musical Mauro Ferreira, do G1, que escreveu que a cantora se "consagrou em contagiante show no Rock in Rio com a participação reverente de Alcione".

(Foto: Reprodução/ Multishow)

Nas redes sociais, o público também reagiu com empolgação. Famosos vibraram com a participação da pequena Luara. Taís Araújo compartilhou um trecho da apresentação em vídeo, e escreveu: "Imagina todo esse poder já nessa idade, minha gente? Imagina se, na idade da Luara, nós também tivéssemos uma Iza pra se espelhar? Sim, essa imagem representa a dança de maneira mais pura e alegre possível. E representa muito mais que isso se olharmos profundamente. Que momento!" (veja os posts abaixo).