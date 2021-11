Saiba quem é Bruninho, garoto santista criticado por pedir camisa de Jailson

A história vivida pelo garoto Bruno do Nascimento, de apenas nove anos de idade, comoveu muitas pessoas nas redes sociais. O pequeno torcedor do Santos compareceu à Vila Belmiro acompanhado de seu pai e pediu para que o goleiro do time rival, Jailson, lhe desse de presente o uniforme que usou no jogo, o que foi prontamente atendido pelo atleta.



Mas torcedores do Santos presentes no momento do gesto de carinho do goleiro palmeirense hostilizaram a criança e seu responsável, criticando o fato dela ter pedido a camisa de um rival após a derrota por 2 a 0. Mesmo com o apoio de parte dos torcedores presentes no momento da confusão e a grande repercussão do caso, Bruninho resolveu publicar um pedido de desculpas à torcida santista e esclareceu que pediu a camisa porque é fã de Jailson e de Weverton.

"Oi gente, tudo bem? Desculpa se alguém se ofendeu que eu peguei a camisa do Jailson. É porque eu gosto muito dele e também eu gosto do Weverton, porque ele é da seleção brasileira. Eu eu não sou palmeirense. É que eu gosto muito do Jailson, eu não sou palmeirense. Eu fui em todos os jogos de 2019 e agora eu estou voltando a ir depois de um tempo que eu não fui na Vila", explica o garoto. Em seu Instagram, ele ainda sugere que irá devolver a camisa "para que eles não me batam nos jogos", fazendo referência aos "torcedores" que o xingaram no fim de semana.

Essa não foi a primeira vez que Bruninho tietou um rival e pediu o uniforme. Na partida anterior na Vila, contra o Fluminense, o garotinho foi presentado com a camisa do goleiro Muriel, e ainda levou a bola do jogo para casa. Antes disso, em junho, foi ao hotel onde o Atlético-MG se hospedou na cidade e ganhou o manto do atacante Keno e autógrafo do elenco do Galo. Nas redes sociais, ele compartilha constantemente seus momentos no estádio e não esconde a felicidade ao ser notado pelos atletas profissionais.

"Em todos os momentos difíceis eu estava junto com o Santos, me perdoa se alguém se ofendeu", completou.

Após o caso caso comover muita gente nas redes sociais, o Santos resolveu recompensar o garoto e o covindou para ir novamente à Vila assistir o jogo contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (10). "Bruninho, você não precisa se desculpar por nada. Nós que devemos desculpas a você. Prometemos corrigir essa situação da melhor maneira possível. Nunca se esqueça que, independentemente da situação, o Santos FC sempre estará ao seu lado", declarou o perfil oficial do clube na postagem do pequeno.

Bruninho já publicou fotos em seu Instagram com as camisas de Atlético-MG e Fluminense, após também ganhar os uniformes de presente dos atletas (Foto: Reprodução/Instagram)



Apoio de atletas



Mas as mensagens de apoio não se limitaram apenas ao clube do coração de Bruno. Um dos maiores ídolos do Peixe, Neymar, se manifestou na publicação: Bruninho, você pode gostar de quem você quiser! Independente do time que você torça! Abraço menino, viva teu sonho", escreveu Ney. No seu story do Instagram, ele questionou a atitude de alguns dos torcedores santistas se perguntando "onde vamos parar?".

Neymar se solidarizou ao pequeno no seu Instagram e criticou a parte da torcida que hostilizou Bruno (Foto: Reprodução/Instagram)

Atletas que atuam pelo Santos também se manifestaram, como Diego Tardelli e Leo Baptistao, contratados pelo Santos neste ano, e a atacante Ketlen Wiggers, que atua pela equipe feminina, as Sereias da Vila. "Meu amiguinho Bruninho, fica em paz e segue o seu coração, infelizmente o mundo vai mal. Te espero amanhã", escreveu Tardelli. Ketlen afirmou que todos sabem do amor que ele tem pelo Santos e desejou forças ao menino.



Atletas do Santos se manifestaram na publicação de Bruninho dando apoio ao garoto (Foto: Reprodução/Instagram)