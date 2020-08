Saiba quem é Diego Carlos, autor do gol do título do Sevilla

O Sevilla é hexacampeão da Liga Europa. Nesta sexta-feira (21), o time espanhol bateu a Inter de Milão, de virada, por 3x2, e faturou sua sexta taça da competição em seis finais disputadas. O herói da conquista foi um brasileiro, Diego Carlos, que marcou o gol da vitória com uma linda bicicleta. A bola ainda desviou em Lukaku, mas a Uefa colocou o zagueiro como autor.

GOAL - Diego Carlos scores vs Inter Milan. (Bicycle kick Goal) pic.twitter.com/Wc5ZFMJJl4 — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 21, 2020

O título coroou a elogiada temporada do defensor, que foi considerado a grande revelação do Campeonato Espanhol. Aos 27 anos, ele aparece na mira de clubes como Liverpool, Manchester City e Arsenal. Mas, afinal, quem é Diego Carlos?

Desconhecido de muitos fãs do futebol brasileiro, o zagueiro começou na base do Desportivo Brasil, um clube da empresa Traffic na cidade de Porto Feliz, na região metropolitana paulistana. Depois, passou pela base do São Paulo e, então, defendeu o Paulista de Jundiaí e o Madureira. Desembarcou na Europa em 2014, aos 21 anos, e lá construiu praticamente toda sua história como profissional.

No Velho Continente, Diego Carlos passou dois anos atuando em Portugal, no Estoril Praia - outro clube que era controlado pela Traffic até 2019 - e no time B do Porto, até se transferir para o Nantes, da França. Lá fez três temporadas e atuou em 108 partidas. Em julho do ano passado, foi contratado pelo Sevilla, por 15 milhões de euros (R$ 94 milhões na cotação atual).

Com o gol que conquistou a sexta Liga Europa para o Sevilla, o brasileiro se redimiu depois de ter cometido três pênaltis em partidas consecutivas da Liga Europa - um nas quartas, contra o Wolverhampton, um na semi, contra o Manchester United, e um na final desta sexta, contra a Inter de Milão. Substituído aos 40 minutos do segundo tempo na decisão, Diego Carlos se emocionou no banco de reservas.

De acordo com o jornal As, a multa rescisória com o Sevilla é de 75 milhões de euros. Pelo clube espanhol, o zagueiro já disputou 45 partidas e marcou três gols, incluindo o de hoje. Segundo o site Transfermarkt, especializado em transferências, o valor de mercado atual do atleta está estimado em 50 milhões de euros (R$ 331 milhões), o maior do elenco, empatado com o meia-atacante argentino Lucas Ocampos.