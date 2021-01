Saiba quem é Lisa Barcelos, youtuber pivô de traição de Nego do Borel a Duda Reis

Um simples áudio de WhatsApp foi capaz de parar da internet nesta terça-feira (12). Nele a influencer Lisa Barcelos conta detalhadamente um encontro íntimo que ela teve com Nego do Borel enquanto o cantor ainda era noivo da atriz Duda Reis.

Na gravação, ela diz detalhes anatômicos do cantor e também de sua postura durante o encontro. Nego, segundo Lisa, teria sugerido que eles transassem sem camisinha, algo que a jovem negou alegando estar menstruada.

A veracidade do conteúdo foi confirmada depois pela própria influencer, motivando um desabafo de Duda Reis sobre como o relacionamento dela com o funkeiro teria sido "tóxico", com Nego do Borel sendo "agressivo e manipulador". O cantor ainda não se manifestou.

Apesar de ser o nome menos conhecido envolvido na treta, a jovem de 18 anos passa longe de ser desconhecida. Só no Instagram ela tem 4,9 milhões de seguidores, enquanto no YouTube ela possui 2,5 milhões de inscritos.

A carioca costuma postar, principalmente, conteúdo sobre moda, beleza e maquiagem, principalmente voltado para cabelos cacheados. Ela chegou a lançar uma linha de cosméticos no final do ano passado.

Apesar de toda a confusão desta terça, a garota raramente se envolve em polêmicas. Tanto que após confirmar a veracidade do áudio, ela, que era amiga de Duda Reis, fez questão de dizer que não errou sozinha.

“O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, disse Lisa à colunista Fábia Oliveira.