Saiba quem é o bandido do PCC procurado na ação que terminou em morte de segurança de ACM

O foragido procurado em ação que culminou na morte do subtenente da Polícia Militar, que fazia parte da equipe de segurança de ACM Neto, é André Márcio de Jesus, conhecido como 'Buiú'. Ele foi um dos traficantes de drogas mais procurados pela polícia da Bahia e líder da facção Mercado do Povo Atitude (MPA).

Buiú ficou conhecido no estado em 2011, após a quadrilha que chefia atear fogo em quatro ônibus e apedrejar outros dois em Porto Seguro. Na época, a SSP-BA divulgou que a facção que ele comanda é ligada ao PCC.

Anos depois, Buiú foi apontado como mandante de outros ataques na região de Porto Seguro, entre eles uma chacina no distrito de Vera Cruz, ocorrida na madrugada do dia 7 de setembro de 2014, quando cinco homens vestidos com roupas das Forças Armadas chegaram na Rua da Pista em um veículo de modelo Chevrolet S10 de cor branca, invadiram um bar conhecido como "Bar da Shirley" onde estava sendo realizada uma festa e ordenou que quatro pessoas deitassem no chão.

Após ordenar que todos se abaixassem, os cinco criminosos atiraram e deixaram quatro mortos - Adenilton dos Anjos Carlos, Alex Sandro Cerqueira da Silva, Josimar Santos da Silva e um quarto homem, que não foi identificado.

Em seguida, uma vítima identificada como Dionei Serafim dos Santos, conseguiu fugir e foi perseguida pelos homens armados. Para se esconder, ele invadiu a casa de Cleubes da Silva Pereira, de 25 anos, na estrada da Estrada Vermelha. O dono da residência morreu no local e Dionei chegou a ser socorrido, mas morreu pouco após dar entrada em um hospital da cidade.

Em novembro do mesmo ano, Buiú foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos e mantido em cárcere por cerca de um ano no Conjunto Penal da Mata Escura, de onde fugiu durante fuga em massa em 17 de agosto de 2015.

Em 2018, ele participou de uma série de ataques em Eunápolis, Extremo Sul da Bahia, para roubar a empresa de valores Prosegur, usando inclusive armas de uso restrito das Forças Armadas. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos estavam armados com fuzis 762 e 556 e metralhadoras ponto 50, usadas em ataques antiaéreos.

Cerca de 40 homens participaram da ação que teve explosão com dinamites na empresa de transporte de valores e também atingiu três unidades da PM na cidade. Apesar do arsenal usado, a PM informou que os bandidos não conseguiram atingir o cofre da empresa.

Preso novamente, André Marcio esteve no Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas até está terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Ele deixou a unidade às 13h30, com benefício de saída temporária, usando tornozeleira eletrônica.

Por volta das 14h30, Buiú rompeu a tornozeleira, quando estava na BR-324, perto de Candeias. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou o fato à Polícia Militar, que começou as buscas pelo assaltante.

Quando as equipes estavam em Uruçuca, no sul do estado, um assaltante de banco identificado como Bismark e um comparsa foram abordados e trocaram tiros com os PMs. Os dois foram mortos pelos policiais. Buiú continua foragido.

Nas buscas, os PMs foram informados sobre a presença de homens armados em um hotel em Itajuípe e foram até lá.

Tiros no hotel

Segundo a SSP, os policiais foram até a pousada depois das informações; Dois homens foram abordados no local e não reagiram. Outros dois homens, armados, reagiram quando os PMs se aproximaram, diz a SSP. Dois soldados que estavam em serviço foram baleados na ação. No tiroteio, os dois homens que estavam no hotel tabém foram feridos também e um deles morreu.

Depois, ambos foram identificados como sendo policiais militares: o subtenente Alberto Alves dos Santos e sargento Adeilton Rodrigues D'Almeida foram socorridos. O subtente não resistiu aos ferimentos e o sargento segue internado. Detalhes sobre o estado de saúde dele não foram informados.

Ambos estavam na cidade para compor a equipe de segurança do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), em evento na cidade de Coaraci. Nas redes sociais, Neto lamentou a morte e suspendeu a agenda. "Estamos todos consternados com a morte do subtenente Alves e rezando pelo pronto restabelecimento do sargento D'Almeida. Apresentamos nossa total solidariedade com os familiares, e informamos o cancelamento de nossa agenda de hoje. Nesse momento, estamos em luto pelo ocorrido", escreveu.

O comandante geral da PM diz que todo o caso será esclarecido. "Lamentamos o confronto. Estamos solidários às famílias e a determinação é que toda a ocorrência seja esclarecida. As armas foram recolhidas e o local do confronto preservado para a realização de perícia", diz o coronel Paulo Coutinho.