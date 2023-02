Saiba quem é o DJ baiano que transformou música de Rihanna em funk

O remix da música Rude Boy, com pegada de funk carioca, que Rihanna cantou no show que fez no Super Bowl neste domingo (12), é de um baiano. De Itarantim, no Sul da Bahia, Ewerthon Carvalho Santos, 20, mais conhecido como DJ Klean, fez o remix de brincadeira .

A música foi publicada por ele em 2020 e na época não fazia a menor ideia que a própria estrela pop iria deixá-lo famoso no mundo todo. "Estava eu, ouvindo minha música favorita da Rihanna, 'Rude Boy', quando de repente resolvi fazer uma brincadeirinha com o vocal e deixar a música bem 'abrasileirada'. Espero que gostem do resultado", postou ele.

No mês passado, a equipe de Riri entrou em contato com Klean para pedir autorização e usar a versão dele no Super Bowl. Ewerthon pensou que fosse piada.

Ewerthon Carvalho Santos é de Itarantim (reprodução Instagram)

DJ Klean começou a tocar aos 15 anos e agora tem mais de 40 mil seguidores. Em 2020, lançou 12 músicas - seis próprias e outras seis remixes. DJ Klean é autor ainda da trilha sonora original de The Beat Diaspora, série YouTube Originals no canal do Kondzilla.

Veja Rihanna cantando a versão de DJ Klean par Rude Boy: