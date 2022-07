Saiba quem era o diretor da Caixa encontrado morto

A morte do diretor da Caixa que teve o corpo encontrado na sede do banco em Brasília, na terça-feira (19), é investigada pela polícia. Responsável pelo recebimento e acompanhamento de denúncias que eram feitas por funcionários, Sérgio Ricardo Faustino Batista, 54, pode ter cometido suicídio. Ao menos é o que dizem investigações preliminares da Polícia Civil. O caso é averiguado pela Polícia Federal.

Em nota, o banco lamentou a morte de Batista, prestou sentimentos a amigos e familiares e afirmou que vai contribuir com as investigações.

Quem era o diretor?

Batista era natural de Teresina e, desde 1989, era servidor de carreira do banco. Ele exerceu diversos cargos de gestão até assumir a diretoria de Controle Internos e Integridade, pouco antes de serem reveladas denúncias de assédio contra o presidente do banco, Pedro Guimarães.

O executivo era formado em economia pela Universidade Católica de Brasília e, na Caixa, chefiava o órgão responsável pela investigação de denúncias de assédio sexual e moral.

Recentemente, um grupo de funcionárias que trabalhavam diretamente com o gabinete da presidência da Caixa, denunciaram abordagens do ex-presidente que começaram no fim do ano passado e incluem toques íntimos, investidas inadequadas e convites incompatíveis com a relação entre o presidente e as funcionárias. Pedro Guimarães nega as denúncias.

O mesmo órgão é responsável pela apuração de casos de abuso de poder, discriminação, corrupção, lavagem de dinheiro e nepotismo, denúncias que são encaminhadas à Corregedoria do banco.

Hoje, o escândalo da Caixa é investigado pelo Ministério Público Federal, e o TCU (Tribunal de Contas da União) também pediu a órgãos de controle a abertura de investigação.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial).

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.