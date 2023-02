Saiba quem foi Mama Cax, ativista e modelo homenageada pelo Google nesta quarta (8)

Uma das primeiras ativistas a debater representatividade e inclusão na moda, a modelo Mama Cax foi homenageada nesta quarta-feira (8) pelo Google através de uma ilustração publicada no Doodle, feita pela artista Lucy Lucien. A imagem aparece na página inicial do site de buscas.

​Mulher negra e com deficiência, Cacsmy Brutus – seu nome real – foi uma novaiorquina criada em Porto Príncipe, no Haiti, que se tornou símbolo da luta pela diversidade usando a moda como meio. Aos 16 anos, teve a perna amputada em decorrência de uma cirurgia nos quadris para tratar um câncer no pulmão e nos ossos.



“Num primeiro momento, ela ficou deprimida e demorou a aceitar a prótese na perna, porque ela gostaria que o equipamento parecesse mais realista e estivesse mais próximo de seu tom de pele”, descreve o Google.



Quando ganhou mais confiança, a jovem passou a expressar seu estilo através da moda. Nesse período, adotou próteses om vários motivos artísticos e se tornou uma personalidade conhecida, usando as redes sociais para militar. Seu outro espaço eram as palestras, nas quais defendia representatividade.



Em 2017, Mama Cax estrelou uma campanha de moda e chegou à capa da aclamada Teen Vogue um ano depois, até ter, em 8 de fevereiro de 2019, sua maior conquista: desfilar na Semana de Moda de Nova York, data escolhida pelo Google para homenagear a modelo. Sua carreira seguiu ascendendo, com trabalhos em Dubai, Londres e Paris, onde palestrou no South by Southwest, um dos principais eventos de inovação do mundo.



Mama Cax morreu precocemente aos 30 anos depois que o câncer no pulmão e nos ossos se agravou. Ela faleceu em 16 de dezembro de 2019 deixando um legado importante não só para a moda, mas para a sociedade.

