Saiba quem são os 10 técnicos mais bem pagos do mundo

O jornal francês L'Équipe revelou quem são os 10 técnicos mais bem pagos do mundo - e quanto eles ganham. Segundo o levantamento, o argentino Diego Simeone, que comanda o Atlético de Madrid, é o treinador com o maior salário do futebol internacional, superando nomes badalados como Pep Guardiola, do Manchester City, e Jürgen Klopp, do Liverpool.

De acordo com a reportagem, Simeone recebe 34 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões) por ano. O treinador dos Citizens aparece na segunda colocação, com vencimentos de 22,4 milhões de euros (R$ 123 milhões) por temporada. Já o alemão do Liverpool fecha o top 3 com um salário de 17,8 milhões de euros (R$ 97,9 milhões).

Favorito da CBF para assumir a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti também está na lista. O técnico do Real Madrid ocupa o 7º lugar, ganhando 11 milhões de euros (R$ 60,5 milhões) por ano.

Vale lembrar, porém, que o 4º colocado do ranking divulgado pelo L'Équipe não está mais empregado. Graham Potter foi demitido do Chelsea no último domingo (2), um dia depois da derrota por 2x0 para o Aston Villa, em casa.

Confira o top 10 de técnicos mais bem pagos da Europa: