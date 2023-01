Saiba quem são os 20 brasileiros com mais seguidores no Instagram

O ano de 2022 pode ter terminado em frustração para Neymar com a eliminação na Copa do Mundo, mas, no mundo digital, ele segue reinando. Em 2023, mais uma vez, o jogador do PSG seguiu na liderança entre os famosos brasileiros com mais seguidores no Instagram. Ao todo, 200 milhões de contas acompanham Neymar por lá — os dados foram consultados em 2 de janeiro.

A diferença de Neymar para o segundo lugar, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, é enorme. O craque aposentado tem 70,7 milhões de seguidores, menos que a metade de Ney, que usou recentemente suas redes sociais para defender a amiga Gkay na polêmica com o comediante Fabio Porchat.

No total, quatro jogadores surgem no ranking dos 20 perfis brasileiros mais seguidos na rede de Mark Zuckerberg. Além de Neymar e Ronaldinho, estão lá Marcelo — ídolo do Real Madrid e atualmente no Olympiacos (Grécia) — e Daniel Alves, que esteve com a Seleção na última Copa. Eles ocupam a 4ª e a 14ª posição da lista com 60,5 milhões e 38,4 milhões de seguidores, respectivamente.

As outras 16 vagas são ocupadas por cantores, atores e influenciadores. A primeira artista da lista é, claro, Anitta, que pinta em terceiro lugar com 63,5 milhões. Até julho de 2021, ela tinha 53,7 milhões de fãs virtuais. Depois, surge o youtuber Whindersson Nunes, em quinto. Ele perdeu recentemente a quarta posição para Marcelo, impulsionado pela mudança de clube.

Quem subiu no ranking foi a cantora e atriz Larissa Manoela, que em 2022 esteve em sua primeira novela na TV Globo, “Além da ilusão”. Se no ano passado ela aparecia em nono na lista de mais seguidos, agora ela pulou para sétimo, como 48 milhões de seguidores. No caminho, Larissa deixou para trás o sertanejo Gusttavo Lima e a atriz Bruna Marquezine.

Maisa Silva, outra estrela digital da novíssima geração, também deu um salto. Se em 2021 ela não aparecia no top 10, agora está na oitava posição, com 45,9 milhões de seguidores.

O ranking tem ainda uma estrela póstuma: a cantora Marília Mendonça, morta há pouco mais de um ano num trágico acidente aéreo, segue com a 11ª conta com mais seguidores no Brasil.

Conheça os 20 brasileiros que iniciam 2023 com mais seguidores:

1 - Neymar Jr - 200 milhões

2 - Ronaldinho - 70,7 milhões

3 - Anitta - 63,5 milhões

4 - Marcelo (jogador) - 60,5 milhões

5 - Whindersson Nunes - 58,5 milhões

6 - Tatá Werneck - 54,6 milhões

7 - Larissa Manoela - 48 milhões

8 - Maísa - 45,9 milhões

9 - Gusttavo Lima - 43,9 milhões

10 - Bruna Marquezine - 43,7 milhões

11 - Marília Mendonça - 41,7 milhões

12 - Virginia Fonseca - 41,6 milhões

13 - Marina Ruy Barbosa - 41,2 milhões

14 - Daniel Alves - 38,4 milhões

15 - Wesley Safadão - 38,3 milhões

16 - Simone Mendes - 35,9 milhões

17 - Ivete Sangalo - 35 milhões

18 - Paolla Oliveira - 34,9 milhões

19 - Luan Santana - 33,7 milhões

20 - Juliette - 32,4 milhões