Saiba quem são os cinco artistas mais seguidos do Lollapalooza Brasil

O Lollapalloza Brasil começa nesta sexta (25) e segue até domingo (27), com atrações de peso. Além de grandes artistas, as atrações confirmadas no festival também são fenômenos de engajamento nas redes sociais. O Multishow e o Canal Bis exibem o evento na íntegra, de sexta (25) a domingo (27) — o sinal deste último está aberto a não assinantes. Às madrugadas, a Globo exibe um compacto dos melhores momentos de cada dia, comandado por Marcos Mion. Didi Wagner, Titi Müller e um time de apresentadores fazem entrevistas nos bastidores.

Confira quem são as cinco personalidades do Lolla com mais seguidores nas redes sociais.

5 - A$ap Rocky (@asaprocky)

O rapper A$ap Rocky é namorado de Rihanna (divulgação)

O rapper norte-americano acumula 14,5 milhões de seguidores no Instagram e 2.7 milhões no Twitter. Será a primeira vez que o artista vem ao Brasil. Ele estará acompanhado da namorada grávida Rihanna, que já se apresentou no país. O show dele acontece no sábado (26), 20h10, no Palco Onix.

4 - Martin Garrix (@martingarrix)

O DJ holandês Martin Garrix (divulgação)

Martin Garrix é um dos principais nomes no que diz respeito a música eletrônica no Lollapalooza deste ano. A apresentação do DJ holandês será no domingo (27), 19h10, no Palco Onix. Nas redes sociais, mantém 15,5 milhões de seguidores no Instagram e 8.5 milhões no Twitter.

3 - Doja Cat (@dojacat)

A rapper Doja Cat (divulgação)

O misto de rap e pop, sempre com muita sensualidade, de Doja Cat chega ao Brasil neste ano e promete muito. Nas redes sociais, a cantora é bem descontraída e costuma postar alguns conteúdos no mínimo inusitados. Doja tem 22 milhões de seguidores no Instagram e 4.7 milhões no Twitter. Pela primeira vez no país, ela fará shows no Onix Day, dia extra do festival, nesta quinta (24), e na sexta-feira (25), 20h10, no Palco Onix

2 - Alok (@alok)

O DJ Alok (divulgação)

Não podia faltar brasileiro na lista. O DJ Alok ocupa a segunda colocação no ranking com a quantia de 26,9 milhões seguidores no Instagram e 2.7 milhões no Twitter. Com inúmeras parcerias com grandes nomes da música nacional e mundial, ele se apresenta no sábado (26), às 21h30, no palco Perry´s By Doritos.

Menções honrosas:

Pabllo Vittar : 12,5 milhões Instagram / 3 milhões Twitter

Kehlani: 13,6 milhões Instagram

Machine Gun Kelly: 9,5 milhões Instagram / 1.6 Twitter

1 - Miley Cyrus (@mileycyrus)

A pop star Miley Cyrus (divulgação)

Disparada, a atração com mais seguidores nas redes sociais é a cantora Miley Cyrus. São 163 milhões de seguidores no Insta e 46.6 milhões no Twitter. A apresentação é uma das mais aguardadas e promete ser uma das mais marcantes do festival. Na madrugada da última quarta-feira (23) ela sofreu um susto quando o avião em que estava foi atingido por um raio e teve que fazer um pouso de emergência. Ela viajava da Colômbia, onde fez um show, para o Paraguai, onde participaria de outro festival, mas não conseguiu chegar ao país. A rockeira já está no Brasil e vai fechar o evento no sábado (26), 21h30, no Palco Budweiser