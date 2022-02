Saiba quem são os indicados a melhor filme no Oscar 2022

Os concorrentes ao Oscar 2022 foram revelados nesta terça (8) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Os indicados a melhor filme são: "Belfast"; "Não olhe para cima"; "Duna"; "Licorice pizza"; "Ataque dos cães"; "No ritmo do coração"; "Drive my car"

"King Richard: criando campeãs"; "O beco do pesadelo" e "Amor, sublime amor".

O longa Ataque dos Cães, disponível na Netflix, é o recordista do ano, com doze indicações, incluindo filme, direção (Jane Campion), ator e roteiro. Assim, Jane Campion é a primeira mulher na história da premiação a ser indicada duas vezes - em 1993, ela foi indicada por O Piano. No mesmo ano, ela venceu o Oscar pelo roteiro desse filme.

O segundo filme mais indicado foi "Duna", em dez categorias. Em terceiro lugar, ficaram "Belfast" e "Amor, sublime amor", com sete indicações cada um. "Flee" se tornou o primeiro filme da história a ser indicado a melhor documentário, melhor filme internacional e melhor animação no mesmo ano. O longa relata a história verdadeira de um homem, Amin, à beira do casamento, que o obriga a revelar o seu passado oculto pela primeira vez.

A produção japonesa Drive My Car foi uma das surpresas e concorre em quatro categorias, incluindo melhor filme e melhor filme internacional, confirmando uma tendência recente da Academia de voltar os olhos para a produção cinematográfica de fora dos EUA. O longa oriental concorre também em outras categorias da maior importância: roteiro adaptado e direção (Ryûsuke Hamaguchi)

Veja abaixo a lista completa

Melhor filme

"Belfast"

"Não olhe para cima"

"Duna"

"Licorice pizza"

"Ataque dos cães"

"No ritmo do coração"

"Drive my car"

"King Richard: criando campeãs"

"O beco do pesadelo"

"Amor, sublime amor"

Melhor direção

Kennet Branagh - "Belfast"

Ryusyke Hamaguchi - "Drive my car"

Jane Campion - "Ataque dos cães"

Steven Spielberg - "Amor, sublime amor"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Melhor atriz

Jessica Chastain - "The eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman - "A filha perdida"

Penélope Cruz - "Mães paralelas"

Nicole Kidman - "Apresentando os Ricardos"

Kirsten Stewart - "Spencer"

Melhor ator

Javier Bardem - "Apresentando os Ricardos"

Benedict Cumberbatch - "Ataque dos cães"

Andrew Garfield - "Tick, tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: criando campeãs"

Denzel Washington - "A tragédia de Macbeth"

Melhor atriz coadjuvante

Jessie Buckley - "A filha perdida"

Ariana DeBose - "Amor, sublime amor"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Ataque dos cães"

Anjanue Ellies - "King Richard: criando campeãs"

Melhor ator coadjuvante

Ciarán Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "No ritmo do coração"

Jesse Plemosn - "Ataque dos cães"

J.K. Simmons - "Apresentando os Ricardos"

Kodi Smit-McPhee - "Ataque dos cães"

Melhor filme internacional

"Drive my car"

"Flee"

"A Mão de Deus"

"A Felicidade das Pequenas Coisas"

"A Pior Pessoa do Mundo"

Melhor roteiro adaptado

"No ritmo do coração"

"Drive my car"

"Duna"

"A filha perdida"

"Ataque dos cães"

"Belfast"

"Não olhe para cima"

"King Richard: criando campeãs"

"Licorice pizza"

"A pior pessoa do mundo"

Melhor figurino

"Cruella"

"Cyrano"

"Duna"

"O beco do pesadelo"

"Amor, sublime amor"

Melhor trilha sonora

"Não olhe para cima"

"Duna"

"Encanto"

"Mães paralelas"

"Ataque dos cães"

Melhor animação

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchelle vs The Machines"

"Raya and the last dragon"

Melhor curta de animação

"Affairs of the art"

"Bestia"

"Boxballet"

"Robin Robin"

"The windshield wiper"

Melhor curta-metragem em live action

"Ala kanchuu - Take and run"

"The long goodbye"

"The dress"

"On my mind"

"Please hold"

Melhor documentário

"Acension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of soul"

"Writing with fire"

Melhor documentário de curta-metragem

"Audible"

"The Queen of basketball"

"Lead me home"

"Three songs for benazir"

"When we were bullies"

Melhor som

"Belfast"

"Duna"

"Sem tempo para morrer"

"Ataque dos cães"

"Amor, sublime amor"

Canção original

"Be Live" - "King Richard: criando campeãs"

"Dos Oruguitas" - "Encanto"

"Down To Joy" - "Belast"

"No time to die" - "Sem tempo para morrer"

"Somehow you do" -"Four good days"

Maquiagem e cabelo

"Coming 2 America"

"Cruella"

"Duna"

"The eyes of Tammy Faye"

"Casa Gucci"

Efeitos visuais

"Duna"

"Free guy"

"Sem tempo para morrer"

"Shang-Chi and the Legend of the Kings"

"Homem-Aranha - Sem volta para casa"

Melhor fotografia

"Duna"

"Ataque dos cães"

"Beco do pesadelo"

"A tragédia de Macbeth"

"Amor, sublime amor"

Melhor edição

"Não olhe para cima"

"Duna

"King Richard: criando campeãs"

"Ataque dos cães"

"Tick, tick... boom!"

Melhor design de produção

"Duna"

"Ataque dos cães"

"O beco do pesadelo"

"A tragédia de Macbeth"

"Amor, sublime amor"