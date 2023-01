Saiba tudo sobre a Lavagem do Bonfim desta quinta (12)

Depois de dois anos sem festejos presenciais em razão da pandemia da Covid-19, a Lavagem do Bonfim está de volta nesta quinta-feira (12), homenageando o bicentenário da Independência da Bahia, com o tema “Há 100 anos cantando Glória a Ti neste dia de glória”. Na programação, constam atrativos religiosos e profanos que vão coexistir no Comércio e ao longo do Largo do Bonfim. Confira abaixo:

Programação religiosa

Tradicional lavagem do adro da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim

07h: Saída da 8ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma” da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Neste dia, haverá recolhimento de doações de gêneros alimentícios.

Após a chegada a Caminhada, o reitor a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes da Silva, transmitirá da janela central da Igreja, uma mensagem, rezará com os fiéis uma oração pela paz e concederá a bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Depois deste momento, poderá ser realizada a lavagem do adro da Igreja.

Festas privadas

Samba Lounge da Colina Sagrada

Para quem for fazer a caminhada ou vai chegar bem cedo no Bonfim e pretende curtir um boa música, o Samba Lounge da Colina Sagrada vai começar às 10h do dia 12 de janeiro. Com atrações como Eduardinho, Samba Trator, Aline Souza, Movimento e Chinelo de Couro.

Valores:

Acesso individual - R$ 250

Acesso casadinha - R$ 450

Mais informações: 71 9 8835-0074

Compre aqui

Enxaguada du Bonfim

O cantor e compositor Carlinhos Brown realiza a 10ª edição da Enxaguada du Bonfim, no Museu do Ritmo, a partir das 14h. O show contará com as participações de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Mariene de Castro, Nelson Rufino e Mukindala.

Valores:

Pista meia - R$25 / Pista inteira - R$50

Ingressos esgotados

Casarão do Bonfim

O antigo Cais Dourado, agora intitulado de Casarão, foi totalmente reformado e vai receber bandas de peso do pagode, como Vou pro Sereno, Revelação, Samba e Suor, Pagode do Belito e DJ Raffa Maciel.

Valores:

Pista meia - R$ 44 / Pista inteira - R$ 88

Camarote meia - R$ 77 / Camarote inteira - R$ 154

Compre aqui

Lavagem do Bonfim

A tradicional Lavagem do Bonfim com nomes renomados da música brasileira e baiana está de volta e no Clube dos Oficiais. Dilsinho, Thiago Aquino e CBX vai agitar o público que gosta de um bom romantismo.

Valores:

Pista lote 2 meia entrada - R$ 60

Pista lote 2 promocional - R$ 50

Frontstage lote 3 meia entrada - R$ 100

Frontstage lote 3 inteira - R$ 200

Compre aqui

Ensaio do Psi

O primeiro ensaio do Psirico vai acontecer no dia 12 de janeiro, a partir das 19hs, na área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo. Márcio Victor vai agitar com o pagode baiano ao lado do cantor Escandurras.

Valores:

Pista - R$ 50

Área Vip - R$ 80

Compre aqui

Festas de rua

Minitrios

Chico e Amarana

Local de saída: Conceição da Praia, Comércio

Horário: Concentração às 8h / Saída às 9h

Valor: Gratuito

Afoxé Filhos de Gandhy

Local de saída: Praça da Mãozinha, Comércio

Horário: 9h

Valor: Gratuito

Blocos

Bloco Afro Muzenza

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 10h

Valor: R$40 (individual) / R$70 (casadinha)

Bloco Ilê Aiyê

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 10h

Valor: R$50 (individual) / R$80 (casadinha)

Bloco Tocatambor

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 8h30

Valor: Gratuito

Bloco Fala Meu Loro

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 8h30

Valor: R$30

Bloquinho Os Patifes

Local de saída: Mercado Modelo, Comércio

Horário: 9h30

Valor: Não divulgado. Vendas encerradas.

Bloco Jegue Traçado

Local de saída: Avenida Contorno, na altura do trapiche

Horário: 10h30

Valor: Gratuito

Bloco Agrada Gregos

Local de saída: Mirante dos Aflitos, no Largo dos Aflitos

Horário: 15h

Valor: Gratuito, mas é necessário fazer retiradas dos convites

Marchas

Transbatukada

Local de saída: Conceição da Praia, Comércio

Horário: 8h

Valor: Gratuito

Oficina de Sons

Local de saída: Praça da Inglaterra, Comércio

Horário: Concentração às 8h / Saída às 8h30

Valor: Gratuito

Cortejos

Caminhada "Lavagem de Corpo e Alma" - Cortejo das Baianas

Local de saída: Conceição da Praia, Comércio

Horário: 7h

Valor: Gratuito

Samba de Quinta

Local de saída: Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, Comércio

Horário: 10h

Valor: Gratuito

Rixô Elétrico

Rixô Elétrico de Fred Menendez

Local de saída: Largo dos Mares, Calçada

Horário: Concentração às 10h

Valor: Gratuito

Procissão marítima

Volta dos barcos ao Bonfim

Horário previsto: 9h30

Serviços da Prefeitura

Órgãos da Prefeitura vão atuar em diversos pontos da Cidade Baixa, desde a Conceição da Praia até a Colina Sagrada, para garantir o ordenamento e segurança de baianos e turistas que vão curtir o evento. Confira abaixo:

Saúde - A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montará um esquema especial de atendimento, com um módulo assistencial ao lado da Colina Sagrada, com funcionamento das 7h às 21h. Além disso, uma ambulância do Samu 192 ficará disponível no módulo para possíveis remoções nas ocorrências que necessitarem de transferências. Outras duas ambulâncias acompanharão o cortejo para o atendimento ágil de possíveis ocorrências no percurso entre o bairro do Comércio e a Colina Sagrada, no Bonfim.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, localizada no Largo de Roma, estará de prontidão durante a festa, servindo de apoio para os casos de maior complexidade.

Guarda Municipal - A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará na lavagem do Bonfim com aproximadamente 120 agentes. Os guardas iniciarão as atividades antes dos festejos em apoio às fiscalizações e ordenamentos realizados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Já no dia da Lavagem, equipes reforçarão ações em equipamentos públicos como Elevador Lacerda, planos Inclinados da Liberdade, Gonçalves e Pilar, módulo assistencial de saúde no Bonfim, apoio nas barreiras de trânsito da Transalvador, controle de acesso em alguns pontos, além de patrulhas realizando ações preventivas ao longo de todo o circuito.

Ambulantes – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estará com efetivo de 113 colaboradores durante a Lavagem do Bonfim, orientando trabalhadores licenciados para que trabalhem com segurança, dentro do que é permitido pela legislação. Durante todo percurso as equipes estarão trabalhando em conjunto com os demais órgãos municipais, para que a festa ocorra com tranquilidade e dentro do planejado.

O órgão cadastrou 545 ambulantes para o evento, entre baianas, vendedores para isopor e food trucks. Não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, carros-prancha, fogareiros, caixotes, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Também é proibido o uso de embalagens reaproveitadas de vidro, alumínio ou louças, que devem ser substituídas por descartáveis.

Salvamar – A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Semop, atuou na Procissão Marítima, realizada nesta quarta-feira (11) no trajeto entre o Bonfim, Capitania dos Portos e Conceição da Praia. Durante a parte náutica, os salva-vidas contaram com dois barcos de apoio, com dois agentes em cada unidade, além de mais dois na embarcação que levou a imagem do Senhor do Bonfim, contabilizando seis prepostos. Além disso, cada agente contou com uma boia de resgate de apoio, como forma de ampliar a segurança de todos que participaram da parte marítima dos festejos.

‌Limpeza – A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) montou uma operação para efetuar a limpeza antes e depois da lavagem. Ao todo, serão aproximadamente 661 agentes de limpeza e cerca de 70 maquinários, entre caminhões compactadores, de carroceria aberta, caminhões munck, caminhões e carretas pipa, articulados em todo o trajeto do cortejo.

A operação se inicia à 0h da quinta-feira (12) em todo o trajeto entre a Conceição da Praia até a Colina Sagrada. Na “pré-lavagem”, a Limpurb estará com os serviços de varrição, lavagem de vias, coleta de lixo, de resíduos de construção civil, podas e retirada de inservíveis que estejam no trajeto, nas ruas adjacentes e transversais.

Após as 16h, a os agentes entram novamente no circuito para efetuar a limpeza pós-evento, com foco em dois trechos, que compreendem transversais e ruas adjacentes: um deles parte da Avenida Contorno até os Mares, e o segundo engloba a área que vai dos Mares até a Colina Sagrada.

Sedur – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) intensificará a fiscalização no circuito da festa, com o objetivo de combater a poluição sonora, orientar os bares sobre a proibição de venda de bebidas em garrafas de vidro e coibir a ocupação de marquises e atividades irregulares. Além disso, fiscalizar a publicidade irregular e proteção às marcas patrocinadoras.

Manutenção – Desde o mês passado, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal) vêm realizado uma série de intervenções relacionadas à manutenção no percurso e ruas de acesso ao cortejo da Lavagem do Bonfim. Dentre elas estão a manutenção da malha viária através da Operação Tapa Buracos, garantindo a segurança dos pedestres por todo o cortejo; poda das árvores em todo o percurso; revisão do sistema de drenagem, com ações de limpeza, desobstrução e recuperação dos dispositivos; reparo pontual em calçadas públicas; manutenção do mobiliário urbano e academias de ginástica nas praças que foram requalificadas, além da reposição de tampas e grelhas furtadas/vandalizadas.

Ônibus e ascensores – O Elevador Lacerda e o Plano Inclinado Gonçalves, ambos nas proximidades da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, vão funcionar normalmente, porém não haverá cobrança de tarifa. O Lacerda funciona das 7h às 22h, enquanto o Gonçalves opera entre as 8h às 17h. Os planos Inclinados do Pilar e Liberdade – Calçada, além do Elevador do Taboão, também irão funcionar normalmente nesta quinta, entretanto, nenhum destes tem cobrança habitual de tarifa.

A operação de transporte por ônibus será realizada das 6h desta quinta-feira às 0h de sexta-feira (13), com 18 linhas para diversos pontos da cidade, como Base Naval, Paripe, Santa Cruz, Cabula, entre outros, tendo seus horários de saída prolongados até a meia-noite.

Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região terão seu itinerário modificado. Além disso, serão disponibilizados 44 ônibus de frota reguladora no Largo do Papagaio e na Estação da Lapa, que ficarão à disposição da equipe de fiscalização.

Táxis e mototáxis – Pontos de táxis e mototáxis serão implementados em locais estratégicos, buscando facilitar o deslocamento dos participantes. Os pontos da região da Cidade Baixa serão desativados e dois pontos especiais serão instalados: um nas proximidades do Ferry Boat, e outro no Largo de Roma, próximo ao Hospital da Mulher. Ambos os locais terão táxis e mototáxis à disposição para os usuários.

Além destes, os mototaxistas ganharão um terceiro ponto, próximo à Colina Sagrada. O novo local será na Rua da Imperatriz, em frente ao Colégio São José. Em todos os pontos, agentes da Semob vão fiscalizar e coibir o acesso de veículos de transporte clandestino. Já na região da Cidade Alta, não haverá mudanças nos pontos de táxis e mototáxis já regulamentados.

Trânsito – A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) preparou uma operação especial nas regiões do Comércio e da Cidade Baixa em virtude dos festejos. As alterações no tráfego de veículos ocorrem entre a quarta-feira (11) e o domingo (15) para garantir a segurança viária de quem vai participar da celebração.

No total, mais de 90 barreiras serão instaladas e 250 agentes de trânsito vão atuar no esquema montado pela autarquia municipal. No dia da Lavagem, na quinta-feira (12), a interdição do tráfego de veículos nas vias por onde o cortejo passa ocorre a partir das 6h. Estará proibida a circulação e estacionamento de veículos nesses locais.

A operação de transporte por ônibus será realizada das 6h desta quinta-feira à 0h de sexta-feira (13), com 18 linhas para diversos pontos da cidade, como Base Naval, Paripe, Santa Cruz e Cabula, entre outros, tendo os horários de saída prolongados até a meia-noite. Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região terão o itinerário modificado. Além disso, serão disponibilizados 44 ônibus de frota reguladora no Largo do Papagaio e na Estação da Lapa, que ficarão à disposição da equipe de fiscalização.

Ferry-Boat

Durante os festejos da Lavagem do Bonfim, o acesso de veículos ao Terminal São Joaquim será por meio de via exclusiva. Para quem vem do túnel Américo Simas, haverá um desvio na rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes. A ação é uma parceria da ITS com a Transalvador, que além de facilitar a entrada dos viajantes, vai disponibilizar sinalização especial a partir das 6h.

Na data, o funcionamento do Ferry-Boat será normal – das 5h às 23h30 -, com saídas nos horários regulares (de hora em hora), de acordo com a demanda.

Elevador Lacerda e Plano Inclinado

O Elevador Lacerda e o Plano Inclinado Gonçalves, ambos nas proximidades da igreja de Nossa Senhora da Conceição, vão funcionar normalmente, porém não haverá cobrança de tarifa excepcionalmente nesta quinta-feira. O Lacerda funciona das 7h às 22h, enquanto o Gonçalves opera entre as 8h às 17h. Os planos Inclinados do Pilar e Liberdade – Calçada, além do Elevador do Taboão, também irão funcionar normalmente nesta quinta-feira, entretanto, nenhum destes tem cobrança habitual de tarifa.

Segurança reforçada

O caminho percorrido pelos fiéis do Senhor do Bonfim durante o cortejo e Lavagem da Basílica, nesta quinta-feira (12), será monitorado por 2,1 policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e o Sistema de Reconhecimento Facial serão utilizados no evento.

Plataformas de Observação Elevada (POE), equipadas com câmeras estarão posicionadas nas proximidades das Igrejas da Conceição da Praia e do Bonfim.

Para compor o CICC, que estará ativo em status pleno, além de componentes das forças policiais, foram convocados integrantes das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), de Tecnologia (Sgto), de Telecomunicações (Stelecom) e de Inteligência (SI). Também foram convidados representantes da Sedur, Semop, Semob, Transalvador, Saltur e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Polícia Militar – A Polícia Militar realizará o policiamento ostensivo e preventivo, em postos elevados de observação e no solo, com unidades ordinárias e especializadas, para garantir a segurança do público do desfile. Mais de 1,8 mil homens e mulheres reforçarão o patrulhamento.

Delegacias – Quatro Delegacias Especiais de Área (DEA) ampliarão o trabalho da 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) durante registros e adoção de medidas de polícia judiciária. Cinquenta e três delegados, escrivães e investigadores realizarão ações de inteligência

Corpo de Bombeiros – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) empregará 168 profissionais para atividades de busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, combate à incêndio, além de disponibilizar três viaturas com equipamentos para atuação em situação de emergência.

Polícia Técnica – Na sede do Departamento de Polícia Técnica, 46 peritos criminais, médicos, odonto, técnicos e servidores administrativos estarão de plantão e serão direcionados para atendimento de incidentes registrados no cortejo.