Saiba tudo sobre a Maratona Salvador que acontece neste domingo (25)

Depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia de covid-19, a capital baiana volta a sediar uma das principais corridas de rua do país: a Maratona Salvador. A quarta edição do evento acontece neste domingo (25) e reúne cerca de 5 mil competidores, entre iniciantes e profissionais. São quatro modalidades em disputa: 5km, 10km, 21km e 42km, que dá nome à prova.

A corrida acontecerá inteiramente na orla. Parte do Parque dos Ventos, que fica na Boca do Rio e abriga o novo Centro de Convenções, e depois se estende do bairro de Itapuã até o Farol da Barra, nos percursos mais longos.

Para Isaac Edington, presidente da Saltur, que apoia a organização da Maratona Salvador, o evento acontece num local estratégico da cidade, que será positivo tanto no aspecto da organização da corrida, quanto para o bom desempenho dos atletas.

“Hoje o Parque dos Ventos é um grande equipamento público, localizado em uma área de 85 mil m², com extensa área verde, piso intertravado, muito estratégico para a largada e a chegada. Então, com todo o investimento da prefeitura naquela região, faz todo o sentido pelo caráter técnico, de acesso, de conforto, e garante toda a estrutura para que a prova aconteça de forma adequada, num lugar turístico importantíssimo da cidade, movimentando a economia da região e impulsionando o desenvolvimento econômico de toda Salvador”, disse.

Nesta edição, a Maratona Salvador oferece uma das maiores premiações de corridas de rua do país, somando mais de R$ 190 mil aos ganhadores. Os maratonistas que ficarem em 1º lugar na categoria Geral masculina e feminina levam para casa R$ 23 mil, enquanto os segundos colocados faturam R$ 12 mil e a 3ª posição garante R$ 10 mil.

Mas o evento não se restringe aos competidores que atuam profissionalmente. A prova é também um momento de integração e inserção de novos corredores no universo do atletismo. Neste ano, o evento contará com apresentações musicais da banda Negra Cor e do grupo Olodum, que acontecem durante o fim de semana.

Neste sábado, véspera da maratona, Negra Cor se apresentará no Parque dos Ventos a partir das 17h. Já no domingo, depois da corrida, por volta das 11h, o Olodum também irá subir no palco para fazer a festa dos atletas e do público que estará no local para prestigiar a competição.

Antônio Paranhos, presidente da Federação Baiana de Atletismo, destacou a importância de uma prova como essa para a cidade. “É um evento único, em que os atletas poderão correr tendo à frente uma paisagem belíssima, a orla de Salvador”.

Entenda o percurso

Por se tratar de uma prova que abriga diferentes categorias de corredores, a Maratona Salvador terá o seu percurso dividido em quatro partes que são delimitadas a depender da quilometragem. O maior trecho de todos, com 42km, sai do Parque dos Ventos, na Boca do Rio, e vai até próximo da igreja de Itapuã, voltando também pela orla e indo até o Farol da Barra. De lá, os maratonistas retornam mais uma vez para o ponto de largada, que será também o de chegada.

Os corredores de 21km seguem pelo mesmo percurso até Itapuã, voltando e passando também pelo Parque dos Ventos, mas com retorno sinalizado na região do Jardim de Alah até novamente o local da largada, onde finalizam a prova.

Os atletas que fizerem os 10km retornarão cerca de 500m após a sede do Salvamar, em Pituaçu; e aqueles que optarem pela prova de 5km retornam 200m após as quadras de tênis na Boca do Rio. Lembrando que todas as largadas e chegadas serão no Parque dos Vendos.

Mudanças no trânsito e no transporte

Durante a realização da corrida, os trechos por onde os competidores passarão precisará ser alterado. Por isso, a Prefeitura informou que as interdições serão iniciadas às 2h da madrugada de domingo (25), e o tráfego será liberado de forma progressiva, de acordo com o andamento da competição. As mudanças nas vias serão feitas de acordo com a especificidade de cada local, já que a Maratona Salvador passará por diversas áreas da orla, entre a Barra e Itapuã.

O transporte público também sofrerá alterações por causa do evento. Das 5h às 13h, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai alterar o itinerário dos ônibus que passam pela orla. Agentes de trânsito e transporte estarão na região para orientar os usuários sobre as mudanças, e a operação de transporte será normalizada tão logo as vias sejam liberadas para o tráfego.

Desde o último fim de semana agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também informaram aos vendedores ambulantes que ocupam os trechos da orla de que os mesmos deverão encerrar suas atividades até as 23h59 deste sábado (24).

Premiações da Maratona Salvador

Categoria geral:

1º lugar: R$ 23 mi

2º lugar: R$ 12 mi

3º lugar: R$ 10 mi

4º lugar: R$ 7 mi

5º lugar: R$ 5 mil

Meia-maratona (21km):

1º lugar: R$ 10 mil

2º lugar: R$ 5 mil

3º lugar: R$ 3,5 mil

4º lugar: R$ 2,5 mi

5º lugar: R$ 1,5 mil





A Maratona Salvador é uma realização da Prefeitura, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Secretaria de Promoção Social de Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com a Federação de Atletismo (FBA). O evento conta com a parceria do Shopping da Bahia, Mater Dei - Hospital Salvador, Sicoob, Guebor e Accor - Live Limitless, além do apoio institucional da UCI Orient de Lux, Alô Alô Bahia e Jornal Correio.