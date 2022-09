Saiba tudo sobre a participação de Xanddy e Carla Peres no Pipoca da Ivete

No Pipoca da Ivete do dia 11 setembro, segundo domingo do mês, Carla Perez e Xanddy Harmonia prometem agitar a tarde de domingo ao lado de Ivete Sangalo.

Os dois participam do Jogo do Sofá competindo contra o cantor Tierry e a atriz Dandara Mariana. Na disputa eles tiveram a missão de descobrir as palavras escondidas do Alô Ivete.

Além disso, Xanddy canta ao lado de Veveta o hit 'Tá solteira, mas não tá sozinha', que os dois gravaram juntos, single e clipe, durante a pandemia.

Já com Tierry será a vez da música O que será de nós. E não para por aí: para fechar com chave de ouro, um outro musical que também estará no programa será entre os dois convidados e Ivete. Eles cantarão o clássico Baianidade Nagô, fazendo um aquecimento para o carnaval 2023.