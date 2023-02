Saiba tudo sobre a temporada 2023 de Brawlhalla!

A Ubisoft anunciou os detalhes da Temporada 2023 de Brawlhalla Esports, que contará com eventos online e offline para um prêmio total de um milhão de dólares.

O anúncio já deixou muitos apostadores esportivos de sites como o strafe e tantos outros do mundo inteiro bastante apreensivos.

A partir de 3 de fevereiro, com o Winter Championship, jogadores de todo o mundo podem competir online em quatro Seasonal Championships.

Após cada um desses campeonatos online, os melhores jogadores da América do Norte, América do Sul e Europa serão convidados a competir pessoalmente no Seasonal Royales em Atlanta, Geórgia. Pra vocês verem como o videogame virou coisa séria!

Os jogadores podem se inscrever para o Winter Championship 2023 no site oficial.

Juntamente com os campeonatos sazonais e Royales presenciais, haverá três eventos LAN presenciais adicionais organizados para Brawlhalla, a serem anunciados posteriormente.

Por fim, o maior evento de Brawlhalla, que reuniu mais de 1.000 pessoas no ano passado, o Brawlhalla World Championship, também conhecido como BCX, retornará em novembro de 2023.

Concluindo o ano competitivo, o BCX 2023 é um torneio de inscrição aberta onde qualquer pessoa, jogadores profissionais e amadores, pode se inscrever para competir em torneios individuais e de duplas. Mais do que uma das maiores competições de Brawlhalla, o BCX 2023 é uma exposição completa que celebra o jogo e sua comunidade. O evento contará com uma série de atividades no local, revelações e muito mais para os fãs aproveitarem.

A temporada de 2023 do Brawlhalla já teve um esquenta entre o fim de 2022 e início de 2023

Brawlhalla é um jogo de luta menor, crescendo ao longo dos anos desde seu lançamento em 2017, e agora já se tornou uma grande parte do ecossistema de lutadores. É um jogo no estilo Super Smash Bros, que desenvolveu uma cena de eSports dedicada por si só.

Temos alguns grandes torneios no horizonte para o título em 2023. Primeiro, porém, os fãs receberam o Brawlhalla Galaxy Cup Blizzard.

Começando no Ano Novo e terminando no início de janeiro, semelhante ao Redemption Rumble do Smash Bros, os entusiastas do Brawlhalla receberam esse que foi um evento de Ano Novo muito legal para encerrar o ano.

A Brawlhalla Galaxy Cup Blizzard foi um evento inicial para o jogo de luta no final de 2022 e 2023. Foram vistos quatro eventos diferentes, tanto na Europa quanto na América do Norte. Os jogadores puderam competir em ambos os formatos típicos de Brawlhalla competitivo.

O evento teve uma premiação de 400 dólares, que foi dividida entre os torneios. Cem dólares foram para cada evento, com um pagamento para os 4 primeiros em 1V1 e 3 para 2V2.

A programação foi financiada pela Blue Mammoth Games, desenvolvedora do Brawlhalla. Embora não fosse uma parte completa da temporada de eSports de 2023, como a temporada regular e o Campeonato Mundial, isso deu a ele uma posição semioficial no calendário de competições do game.

Foram realizados torneios na Europa e na América do Norte cada um deles foi jogado ao vivo. Os fãs puderam acompanhar em transmissão instantânea cada momento e ver como o Brawlhalla Galaxy Cup Blizzard se desenvolvendo no stream da Spaceatronix para o Top 8.

A despedida de uma das lendas do Brawlhalla

Brawlhalla ainda está em desenvolvimento e começou a crescer bastante. Infelizmente para alguns fãs, a última lenda foi banida no Brawlhalla Galaxy Cup Blizzard. O personagem já apareceu em torneios, inclusive apresentando um forte desempenho no Frosted Brawls.

Tezca continua banido neste torneio pelo menos por enquanto. Os organizadores disseram que o Legend não será permitido até que haja uma mudança no equilíbrio do jogo, mas não será uma mudança permanente para o competitivo do game.

Os desenvolvedores declararam o personagem competitivo legalmente em seus próprios torneios. Começando com o fim de semana do torneio da comunidade que eles organizaram para o dia 14 de janeiro.

Ou seja, Tezca já se tornou "legalizado" para jogar na próxima temporada de 2023. Uma atualização de balanceamento foi lançada antes disso, já que os jogadores tiveram algumas reclamações sobre o personagem e como eles poderiam se comportar nos eSports. Eles podem acabar sendo OP no ranking Brawhalla.

Isso significa, então, que a temporada oficial de Brawlhalla 2023 já começou no início de janeiro.

O Brawlhalla Galaxy Cup Blizzard foi uma boa prévia de como tudo vai correr quando ao longo dessa excitante temporada.

Vale a pena acompanhar os streams para ver como os jogadores vão se desenvolver e como estarão no fim do ano.





Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do Jornal CORREIO e é de inteira responsabilidade do autor.