Saiba tudo sobre o Camarote da Veveta

Ivete Sangalo promete novidades e agitos no camarote que vai comandar na Barra (foto/Mauro Pimentel/AFP)

Promete ser a sensação do Carnaval 2020 a estreia do Camarote da Veveta, da cantora Ivete Sangalo. O espaço vai funcionar no Hotel Monte Pascoal, no circuito Dodô (Barra/Ondina) entre sexta e terça-feira. Além de ter a assinatura da anfitriã, uma das artistas mais queridas e admiradas do Brasil, o espaço com mais de 1,5 mil metros quadrados terá uma visão privilegiada da folia e de todos os blocos que desfilarem.

Os hóspedes terão acesso ao camarote da mesma forma que os convidados das marcas parceiras do empreendimento. E o melhor: Ivete Sangalo, que vai desfilar sábado, domingo e segunda no Bloco Coruja, deve preparar apresentações especiais para o público do camarote. Quem ganha com isso é o Carnaval de Salvador, que vê surgir um novo espaço da melhor qualidade.

Noite de boa música no Fasano Rio

O sofisticado Baretto Londra, no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, reuniu na última segunda o violinista e maestro Luiz Carlos Ramos, parceiro de Chico Buarque há 40 anos, e o cantor e compositor baiano Luis Martins. Foi uma noite movida pela boa música popular brasileira, para uma plateia elegante e de bom gosto, que não arredou o pé desde que o show foi aberto por Luiz Claudio e encerrado por Luis Martins. Depois, os artistas se apresentaram juntos, com um repertório recheado de canções de Chico Buarque e Dominguinhos, além das autorais da dupla. O resultado foi tão bom que eles já projetam novos encontros, que devem acontecer em várias capitais. A jornalista Patricia Nobre foi a mestre de cerimônia do evento.

TUM-TUM-TUM*

Com 21 anos , a digital Influencer Thamy Araújo Tamires, conhecida como Thamy Araújo, acaba de lançar seu primeiro clipe: Deu a Louca Nessa Raba. Ela é contratada da produtora GR6 Explode, uma das maiores produtoras do país. Natural do Espírito Santo,ela mora há um ano na Bahia, onde se diz bem adaptada.

Ana Mametto volta com o show Noite da Deusa no dia 21, no Pelourinho (foto/divulgação)

Após o sucesso da primeira edição do show Noite da Deusa, que lotou o Largo Quincas Berro D’Agua, no Pelourinho, a cantora e atriz Ana Mametto já tem uma nova data para acontecer: 21 de dezembro, às 20h. A segunda edição do espetáculo contará com as participações especiais de Márcia Castro e Márcia Freire, que apresentarão alguns dos seus grandes sucessos. “Será um show incrível, animado e imperdível com a presença dessas duas artistas queridas”, comentou Ana.

Margary Lord será uma das atrações da terceira edição do Fonte de Natal, evento beneficente na Arena Fonte Nova, dia 19, partir das 17h, com a banda marcial Fanesva, Tio Paulinho, Grupo Animayuno e Coral Sons da Terra. Ainda tem a chegada do Papai Noel, que distribuirá presentes.