Saiba tudo sobre os lançamentos da Disney para 2023

A D23, evento,que aconteceu na sexta (9), sábado (10) e domingo (11), não deixou os fãs da Disney (e da Marvel e Lucasfilm) respirarem. Foi um fim de semana recheado de anúncios e divulgações que trouxeram desde a primeira prévia de Desencantada até prévias bombásticas do futuro do MCU.

Confira abaixo os melhores anúncios da D23 de 2022:

DESENCANTADA

Já fazia tempo demais que os fãs aguardavam a primeira prévia da sequência do excelente Encantada (2007) e a Disney surpreendeu a todos ao revelar um trailer um tanto inesperado. Ao que tudo aponta, a Giselle de Amy Adams vai aprontar muito em Desencantada, mostrando até uma faceta malvada no trailer.



MUFASA - O REI LEÃO

A sequência de O Rei Leão, também há tempos anunciada, divulgou seus primeiros detalhes e eles também não vieram sem surpresas. Foi revelado que a sequência, comandada por Barry Jenkins, focará no pai de Simba, fazendo jus ao título revelado: Mufasa - O Rei Leão. O filme também ganhou previsão de estreia para 2024.

ARIEL EM A PEQUENA SEREIA

A performance de Halle Bailey na pele de Ariel no primeiro teaser de A Pequena Sereia live-action foi o momento mais esperado do painel da Disney na noite de sexta-feira (9). Ela aparece cantando um trecho de Part of your World, uma das canções clássicas da animação.



BRANCA DE NEVE

A Disney revelou o primeiro teaser de Branca de Neve, mostrando o visual de Gal Gadot como a Rainha Má. A prévia também mostrou Rachel Zegler mordendo a maça, mas ainda fez mistério e não mostrou o rosto da atriz.

DIVERTIDA MENTE 2

Além de mostrar a primeira foto de Elemental, anunciar uma série no Disney+ e revelar um novo longa, Elio, a Pixar oficializou a sequência de Divertida Mente, confirmando que fãs podem esperar pelo seu lançamento para 2024.

ANDOR

A Lucasfilm divulgou um novo trailer de Andor, protagonizada por Diego Luna, ainda revelando que a série derivada de Rogue One terá 24 episódios, divididos em duas temporadas. Enquanto a primeira estreia em 21 de setembro, o segundo ano ainda não tem previsão de lançamento.



MANDALORIAN - TEMPORADA 3

A Lucasfilm mostrou também o primeiro trailer da 3ª temporada de O Mandalorian. O vídeo mostra Grogu descobrindo que Din Djarin (Pedro Pascal) não é o único representante da cultura de Madalore.



INDIANA JONES 5

A cena divulgada traz referências ao passado do personagem e mostra Indy retornando para uma última missão. Harrison Ford, presente no evento para mostrar o trailer, se emocionou no palco e chegou chorar.

LOBISOMEM NA NOITE

A Marvel Studios trouxe novidades .de Homem-Formiga, Eco, Loki e o primeiro trailer de Lobisomem na Noite, especial de Halloween do Disney+ que introduzirá o Lobisomem de Gael García Bernal.



INVASÃO SECRETA

A série liderada por Samuel L. Jackson como Nick Fury revelou o seu primeiro trailer, mostrando não apenas um clima de espionagem mas também os visuais de Emilia Clarke e Olivia Colman na nova série do MCU.



THUNDERBOLTS

Se Kevin Feige frustrou alguns ao não revelar o elenco de Quarteto Fantástico, ele entregou os atores que farão parte dos Thunderbolts. Yelena Belova/Viúva Negra (Florence Pugh), John Walker/Agente Americano (Wyatt Russell), Alexei Alanovich Shostakov/Guardião Vermelho (David Harbour), Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan) se juntarão a Fantasma (Hannah John-Kamen) e Treinadora (Olga Kurylenko). O time será liderado por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA

Encerrando o painel de Marvel, Lucasfilm e 20th Century Studios, James Cameron mostrou sequências inéditas de Avatar: O Caminho da Água.

PERCY JACKSON

Os fãs de Percy Jackson puderam assistir ao primeiro trailer de Percy Jackson e os Olimpianos, que mostra o persoangem criado por Rick Riordan chegando ao Acampamento Meio-Sangue.