Saída de Salvador para feriado da Semana Santa tem fluxo tranquilo

O feriado da Semana Santa é nesta sexta-feira (07). Por isso, muitos moradores de Salvador estão aproveitando esta quinta-feira (06), para viajar para o interior da Bahia. Quem escolheu a estrada para se deslocar, encontrou o Terminal Rodoviário da capital baiana movimentado no início da tarde. De manhã o fluxo estava mais tranquilo.

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) - empresa que administra o modal - a expectativa é de que, até segunda-feira (10), 71 mil pessoas deixem a capital com destino ao interior do estado, por causa do feriado.

No ferry-boat a movimentação de passageiros foi tranquila durante a manhã. À tarde o fluxo se manteve tranquilo. Para os passageiros que escolheram viajar com seus veículos, a realidade foi diferente. O tempo de espera para o embarque variou entre duas horas e meia e três horas.

Para atender a demanda, o modal contou com quatro viagens extras nesta quinta-feira (06). As informações são da Internacional Travessias (ITS), que administra o transporte. Somado ao Feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, a administrado espera um aumento de 10% no número de passageiros pedestres e com veículos.

Operação especial

Tanto a Agerba como a ITS montaram uma operação especial para atender ao aumento da demanda esperada para esta época do ano. Entre esta quinta-feira (06) e a terça-feira (11), a ITS pretende disponibilizar seis embarcações diariamente. Além das viagens regulares, realizadas a cada uma hora, serão abertos horários extras nos momentos de maior fluxo.

De segunda a sábado, o modal funciona das 5h às 23h30. Nos domingos e feriados a operação começa às 6h. Já o embarque de caminhões permanece suspenso das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos ou pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Já o Terminal Rodoviário de Salvador conta com reforço em suas principais operações, no período de quarta-feira (5) a segunda-feira (10). Além dos 540 horários diários regulares, a Agerba autorizou a operação de 100 horários extras no período. Outros horários extras poderão ser ofertados pelas empresas intermunicipais, caso a demanda aumente.

*Orientada pela chefe de reportagem Perla Ribeiro