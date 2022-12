Saideira: BaZá RoZê encerra 2022 com show do Retrofoguetes

Chegou o final de temporada do BaZé RoZê. Sãbado (10) e domingo (11) acontece a edição Renascer é Ccurar a si Nesma, que fecha o ano do bazar com um convite a um mergulho interno e o resgate à ancestralidade. A programação conta com shows as bandas Recôncavo Experimental, no sábado, e Retrofoguetes, no domingo.

Não é só isso: a Fulanas Cia de Circo levano espetáculo Vamos que Vamos e as brincadeiras com a Infância Corrupião. A partir das 14h a DJ Carol Morena põe o público para dançar e cantar com um set de músicas brasileiras antigas e contemporâneas. Boa parte da programação é gratuita mas a partir das 17h é cobrada uma contribuição artística de R$10.

Criado há 4 anos por um coletivo de mulheres empreendedoras que atuam ao lado de pessoas de todos os gêneros, o BaZá RoZê é bem mais que uma feirinha, é também conhecido por ser um encontro afetivo e artístico que recebe visitantes de todas as idades, famílias com bebês e idosos, sem esquecer dos jovens para prestigiar a arte produzida por diversas mãos e variadas linguagens artísticas.

Ao longo desse período, a feira realizou ocupações em museus e instituições culturais, oferecendo uma vasta programação com artesanato, jogos lúdicos, ciência, artes visuais, musicais, teatro, dança, circo, literatura, valorizando espaços para as infâncias e vivências sobre o universo feminino.

O Bazá realizou 11 edições nos jardins do Palacete das Artes, envolvendo mais de 100 marcas e expositoras de vários segmentos, promovendo encontros e reencontros entre variados públicos com troca de saberes sobre empreendedorismo e as artes, sem esquecer das sutilezas dos sentimentos que constroem as relações.

Brenda Medeiros, a idealizadora do projeto, afirma que “o RoZê ativa memórias, constrói laços, facilita a mistura de histórias e fortalece trocas afetivas como lições para seguirmos em busca de nossos sonhos e descobrirmos mais um pouco sobre a nossa cultura”.

As programações divulgaram temas relacionados ao autoconhecimento e acolhimento, como “Despertar”, “Coragem feita à mão”, “Somos Sementes”, “Florescer”, “É Tempo de Esperançar”. Além disso, a feira artística feminista RoZê participou de diversos eventos artísticos na capital baiana (Virada Sustentável, Festival Sangue Novo, Radioca e Casa Rosa), se estabelecendo como espaço de convivência pluricultural para todas as idades.