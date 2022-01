'Saio um homem cheio de sonhos', se despede Caíque Souza

Fora dos planos do Vitória desde o começo da temporada, o atacante Caíque Souza já tem novo clube. O jogador de 22 anos, revelado na Toca do Leão, se transferiu em definitivo para o Campinense. Ele se despediu do rubro-negro nesta terça-feira (11) através das redes sociais.

"Cheguei muito novo, com aquele sonho de moleque em jogar no clube do coração. (...) Queria agradecer a todos funcionários do clube que sempre me ajudaram a crescer e evoluir. Hoje saio um homem cheio de sonhos e planos", diz um trecho da mensagem postada por Caíque Souza em sua conta pessoal no Instagram.

Caíque tinha vínculo com o Vitória até maio deste ano, mas entrou em acordo com o clube e rescindiu o contrato. Em nota, o Leão informou que manteve um percentual dos direitos econômicos do atleta. O jogador passou oito anos na Toca, defendeu a camisa profissional em 27 jogos e marcou um gol.