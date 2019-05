Saiu o trailer da 3ª temporada de 'The Handmaid's Tale'; assista

"The Handmaid's Tale" divulgou nesta quarta-feira, 1º, o trailer da terceira temporada da série. O novo ciclo vai estrear no dia 5 de junho deste ano nas plataformas de streaming Hulu e Globoplay.

A obra continuará mostrando a resistência de June (Elisabeth Moss) ao regime distópico de Gilead, uma sociedade totalitária e católica imposta no que antes era os Estados Unidos. "Bendita seja a luta", diz a publicação da página oficial da obra no Twitter.

"Abençoada seja a luta", diz poster promocional da nova temporada de série com temática feminista (Foto: Divulgação)

No trailer, a protagonista afirma ter esperanças de fugir da ditadura em que vive. "Heresia... Isso é pelo que você é punido. Não por ser parte da resistência, porque, oficialmente, não há resistência. Não por ajudar pessoas a escaparem, porque, oficialmente, não há isso de escapar", afirma June, chamada de Offred por seus dominadores, no começo do vídeo.

A série é uma adaptação do romance clássico de Margaret Atwood. Assista ao trailer.