Sal na taça e puxão em Messi: a final bizarra do chef celebridade

O chef Nusret Gökçe já era uma celebridade internacional antes do início da Copa do Mundo. Mas, durante a competição, o turco ficou ainda mais famoso - principalmente, por estar no centro de polêmicas. A última aconteceu na final do torneio, quando ele protagonizou um dia de 'intruso sem noção'.

Por algum motivo ainda não explicado pela Fifa, o influencer gastronômico - que tem quase 50 milhões de seguidores no Instagram - foi convidado para ir ao gramado do estádio Lusail, durante a festa da Argentina pelo tricampeonato. Só que o empresário pareceu querer roubar a cena, e importunou os campeões.

Conhecido como Salt Bae, ele se aproximou dos jogadores, um por um, pedindo fotos. Em vídeos postados por ele próprio, foi possível notar o incômodo de atletas como Ángel Di María e Lisandro Martínez.

O pior veio com Messi, que comemorava o sonhado título. Inicialmente, o atacante cumprimentou o chef. Mas o turco insistiu bastante por um registro, e deu até um puxão no craque. O camisa 10 se irritou com a abordagem - mas, no fim, cedeu e posou para foto.

Nusret Gökçe foi além. Diversas vezes, pegou a taça nas mãos, algo que é proibido pela Fifa (apenas os vencedores e dirigentes ou chefes de estado podem fazer isso). O chef ainda simulou jogar sal na taça, de uma forma teatral que virou sua marca registrada.

No Brasil, a maior polêmica envolvendo Salt Bae foi a presença de jogadores da Seleção Brasileira comendo a carne folheada a ouro, atração de seu restaurante em Doha, durante uma noite de folga.