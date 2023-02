Sala de imprensa do Carnaval é inagurada com homenagem a Andréa Silva e jornalistas

A Sala de Imprensa do Carnaval de Salvador foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (16) em homenagem à jornalista Andréa Silva. O prefeito Bruno Reis e a secretária de Comunicação do município, Renata Vidal, participaram da solenidade ao lado da repórter, que cobre a folia no Centro da cidade há 29 anos, sendo 28 na TV Bahia. O prefeito e a secretaria ressaltaram que a homenagem vale para todos profissionais de imprensa, que têm papel fundamental no Carnaval.

“Estamos aqui hoje para inaugurar essa sala de imprensa, que é um reconhecimento ao trabalho dos jornalistas. Não apenas pela cobertura que vão realizar em mais um Carnaval, mas também pelo trabalho feito todos os dias do ano. Convivo diariamente com muitos aqui. Tem jornalistas que encontro mais do que membros da minha família ou da nossa equipe, porque estamos todos os dias nas ruas e os jornalistas estão lá conosco, realizando o papel fundamental de divulgar informações para os cidadãos”, destacou Bruno.

Renata Vidal disse que a escolha por Andréa Silva é também um reconhecimento a todas as mulheres que trabalham na área. “Estou emocionada de ter na sala de imprensa uma homenagem a uma mulher. Falando não só por mim, mas por todas que estão aqui, digo que Andréa é uma mulher inspiradora, ética, excelente profissional e que já inspirou a todas as colegas de profissão. Obrigado por tudo o que você representa a nós, mulheres jornalistas, e nós, soteropolitanos e baianos. Ter você levando o Carnaval para o mundo é uma honra”, disse.

Andréa falou da alegria de ser homenageada. “São 29 anos fazendo o Carnaval aqui (no Centro). Tenho muita honra da minha profissão. Esse Carnaval é especial, porque mata a saudade de dois anos sem essa festa. Essa é uma homenagem muito grande, que já foi feita a Cristóvão Rodrigues, nome fundamental para o nosso Carnaval, e também a Zé Raimundo, que é um dos maiores contadores de história do Brasil e uma inspiração a todos nós”, lembrou.

Montada no Campo Grande, a sala de imprensa funcionará diariamente até terça-feira (21), das 9h às 21h. A estrutura climatizada possui computadores e acesso à internet, além de sala de uma sala para entrevistas coletivas, dando suporte aos jornalistas que cobrem o Carnaval de Salvador.

