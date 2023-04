Sala do Empreendedor é inaugurada em Gandu

Empreendedoras e empreendedores de Gandu, no Baixo Sul da Bahia, têm mais um motivo para comemorar. A Sala do Empreendedor no município está em pleno funcionamento e tem como objetivo oferecer serviços e capacitações ao público que empreende e movimenta a economia local.

O equipamento está sediado no edifício Magalhães Braga, 1º andar, no Centro de Gandu, e funcionará de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 14h. Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tauane Lopes, a Sala do Empreendedor vai oferecer serviços como abertura de empresas, regularização, emissão de boletos, declaração anual, além de serviços exclusivos para os Microempreendedores Individuais (MEI).

“A Sala do Empreendedor é um espaço de desburocratização para empreendedores que passam a ter todo o suporte de uma equipe preparada para atendê-los. Sem dúvida alguma, Gandu e seus munícipes ganham muito com mais esse investimento no empreendedorismo local”, declarou o gerente regional do Sebrae em Santo Antônio de Jesus, Carlos Henrique Oliveira.

Para o Prefeito de Gandu, Leonardo Cardoso, o equipamento vem para somar com os munícipes que, por sua vez, já têm vocação empreendedora. “Temos um potencial imenso por sermos uma cidade polo que agrega uma população flutuante significativa. A Sala do Empreendedor é a ponte para fortalecer empreendimentos com conhecimento, capacitação, aproximação de linhas de crédito e parcerias estratégicas com o Sebrae e o Senai, por exemplo”, destacou.

De acordo com estimativa do Sebrae, em dezembro de 2022, já existiam 2.875 Salas do Empreendedor distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 50% dos municípios brasileiros