Sala Walter celebra Dia Nacional do Circo e Dia do Teatro

Para celebrar o Dia Nacional do Circo e Dia do Teatro (27 de março), a Sala de Cinema Walter da Silveira, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, vai realizar sessões temáticas com exibição de dois documentários que contemplam as duas áreas artísticas nesta terça-feira (28).

Serão exibidos os filmes Jonas e o Circo sem Lona, que tem direção de Paula Gomes, e Bando, Um Filme de, documentário sobre a história do Bando de Teatro Olodum, com direção de Lázaro Ramos e Thiago Gomes.

Jonas e o Circo sem Lona será exibido às 15h30. O filme conta a história de Jonas, filho e neto de artistas de circo. O garoto, aos 13 anos de idade, tem o seu próprio circo improvisado, frequentado pelos moradores do pobre bairro onde vive, na Bahia. Jonas é quem coordena os números, prepara os figurinos, a música e controla os ingressos.

O menino pretende abandonar a escola para se juntar ao tio e viver em um circo itinerante, mas a mãe prefere que ele permaneça na escola. No meio desta briga, ele descobre as dificuldades da vida adulta.

Já o filme Bando, Um Filme de, que será exibido às 18h30, revela a história do grupo soteropolitano Bando de Teatro Olodum, coletivo teatral que surgiu em 1990 e estreou nos palcos da Bahia em 1991 e que, de lá para cá, tornou-se um dos símbolos de identidade brasileira.

Bando, um Filme de

O filme recebeu o prêmio de Melhor Longa-metragem na Competitiva Baiana do XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema. O documentário reúne 42 entrevistados, fotos, além de imagens de bastidores e canções inéditas feitas para o longa.

SERVIÇO

Sala de Cinema Walter da Silveira - Dia Nacional do Circo e Mundial do Teatro

Quando: 28 de março de 2023 (terça-feira), a partir das 15h30

Sessões Gratuitas

Exibições:

Sessão em homenagem ao Dia do Circo

15h30 - Jonas e o Circo Sem Lona

Direção: Paula Gomes

Duração –1h45

Sessão em Homenagem ao Dia Mundial do Teatro

18h30 – Bando, Um Filme de

Direção – Lázaro Ramos e Thiago Gomes

Duração – 1h26