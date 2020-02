Sala Walter da Silveira abre a programação do ano com filmes premiados

A Sala Walter da Silveira, nos Barris, está reativando sua programação e começa 2020 com uma mostra que faz uma revisão do melhor do cinema nos anos 2018 e 2019. O festival Temporada de Premiados reúne produções de diversas nacionalidades e gêneros, em sessões com entrada gratuita deste sábado (29) até o dia 9 de março, sempre às 15h.

A programação tem início com o brasileiro Bacurau, que foi indicado à Palma de Ouro em Cannes e saiu daquele festival com o Prêmio do Júri. No longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, uma pequena cidade brasileira lamenta a perda de sua matriarca, Carmelita (Lia de Itamaracá), que viveu até os 94 anos. Dias depois, seus habitantes percebem que sua comunidade desapareceu dos mapas.

“Como a entrada é franca, acreditamos ser possível, com mostra de premiados, democratizar o contato do público com as produções que tiveram maior repercussão no último biênio”, diz Adolfo Gomes, programador do cinema.

A programação segue na terça-feira, dia 3, com o chileno Cachorros. Mariana é membro de uma importante família chilena mas, apesar dos privilégios, encontra-se inteiramente infeliz em sua própria casa. Sentindo-se desprezada pelo pai e pelo marido, ela encontra refúgio nos braços do seu professor de equitação Juan, acusado de diversos crimes durante a ditadura.

Outro destaque é Rocketman, que conta a história do cantor pop Elthon John. O filme será exibido na quinta, dia 5. O brasileiro A Vida Invísível, pré-indicado do Brasil ao Oscar, está em cartaz no dia 7. E o documenário My Name is Now, Elza Soares encerra a mostra no dia 9.