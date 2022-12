Sala Walter da Silveira e Cinemateca da Bahia vão reabrir em janeiro

Morador dos Barris há mais de 20 anos, Márcio Santana Souza, 42, tem seus cantinhos preferidos no aconchegante bairro do Centro de Salvador. Entre um barzinho e outro, um pulo na Avenida Sete e outro no Dois de Julho, ele conta que sempre deu jeito de passar em um lugar especial: a Sala Walter da Silveira, que fica no Complexo da Biblioteca Central dos Barris.

Fundada em 1970, recebeu o nome do crítico de cinema Walter da Silveira em 1986 e, ao longo dos anos, ganhou notoriedade por abrigar produções independentes e oferecer uma oportunidade de cinema de rua a preço acessível. Cinéfilo por natureza, Márcio se encontrou ali e poderá voltar a frequentar a Walter em breve, depois de um tempo fechada.

O espaço passa por uma modernização, que inclui pintura e reconstrução das paredes e dos banheiros, regularização do piso, limpeza das salas, atualização de ferramentas de segurança e circuito elétrico. E tem previsão de reabertura em janeiro, com uma programação especial de filmes.

“Cansei de vir aqui e assistir dois filmes de diretores que nunca tinha ouvido falar. Muitas vezes encontrava o próprio cara por aqui e tantas outras personalidades, como o professor e crítico André Setaro, que sempre passava pela sala. O cinema sempre foi parte importante da minha vida, através dele fiz amizades, conheci pessoas incríveis e dentro da Walter eu expandi esse universo”, conta Márcio, que é programador.

Cinema independente

Segundo a Diretoria do Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Dimas), o investimento na sala é de cerca de R$ 330 mil. Diretora da Dimas, Daniela Fernandes explica que a Sala Walter da Silveira tem a missão de promover de forma gratuita ou acessível o acesso a conteúdos baianos, brasileiros e internacionais, com ênfase na filmografia latino-americana, através de estreias, mostras e atividades cineclubistas.

“É fundamental o cuidado estrutural em nossos equipamentos culturais. Esses espaços são importantes para a difusão do nosso patrimônio audiovisual e de acesso da sociedade a diversas cinematografias, principalmente cinema brasileiro e baiano”, defende Daniela .

Cineasta independente, Maurício Santana conta que a sala dialoga diretamente com o homem que a batiza. Advogado de formação, Walter da Silveira abandonou o direito para se dedicar ao cinema e é considerado formador da primeira geração de críticos do Cinema Novo e figura importante para Glauber Rocha e outros expoentes do movimento. A Sala Walter faz parte dos principais circuitos de cinema independente do Estado , como o Panorama Internacional Coisa de Cinema; Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul e Festival Nacional Imagem em 5 minutos.

A Cinemateca da Bahia possui acerto de mais de 10 mil itens (Foto:Lucas Malkut/Divulgação)



Quem também passa por requalificação é a Cinemateca da Bahia, que recebe investimentos de cerca de R$ 720 mil. O espaço detém o acervo cinematográfico mais importante do Estado, com cerca de 10 mil itens como películas, vídeos, DVDs, cartazes, fotografias, revistas, catálogos, livros e roteiros.

“Dentro da Cinemateca da Bahia está uma parte importante de nosso cinema, um material rico para jovens e experientes cineastas. Eu não sei o que seria de minha formação sem a cinemateca”, diz Maurício.

Diretora-geral da Funceb, Renata Dias recordou do incêndio que aconteceu em um galpão da Cinemateca Nacional, em São Paulo. O caso aconteceu em 2021, atingindo cerca de 300 m² de área e destruindo três salas com arquivos históricos, como parte do acervo de Glauber Rocha. Ela afirma que fazer esses investimentos, que, somados, ultrapassam R$1 milhão para a manutenção dos dois espaços, são uma maneira de responder contrariamente à negligência que levou àquele acidente. “É a contramão do que a gente estava vivendo nacionalmente”, pontua.

Ansiosa pela reinauguração, a cinéfila Olívia Matos, 27, diz que sente saudade da Walter da Silveira - seu lugar favorito na cidade. “O que faltava de tecnologia, a sala dava em aconchego e diversidade na programação. Por lá, vi de Almodóvar ao cinema noir, até o lançamento de clipe de uma de minhas bandas preferidas, a Vivendo do Ócio. O cinema de rua, acessível, é muito importante”, defende.