Sala Walter da Silveira reabre com entrada gratuita nesta quarta (18)

A Sala de Cinema Walter da Silveira estará aberta ao público a partir da próxima quarta-feira (18), com a exibição do longa-metragem "Ilha", dirigido por Ary Rosa e Glenda Nicácio, a partir das 15h. O filme conta a história de Emerson, um jovem da periferia que quer fazer um filme sobre sua história na Ilha, um lugar onde quem nasce não consegue sair. Para realizar seu plano ele sequestra o cineasta Henrique e juntos os dois reencenam sua vida, com algumas licenças poéticas.

A Walter, única sala de cinema pública do estado da Bahia, passou por reforma com investimentos de cerca de R$ 330 mil para a sua requalificação estrutural e foi reaberta na última quarta-feira (11), pela Fundação Cultural do Estado, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (Funceb/SecultBa).

PROGRAMAÇÃO

18 de Janeiro (Quarta-feira)

15h – Longa-metragem Ilha

Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio

19 de Janeiro (Quinta-feira)

15h - Longa Metragem Ilha

19h - Aquilo que eu nunca perdi

Aquilo que eu nunca perdi: Dirigido por Marina Thomé, o filme é um documentário que traz a história da vida e da carreira de Alzira E, cantora e compositora do Mato Grosso do Sul. Com sua trajetória narrada por cenas de seu cotidiano, além de depoimentos de personalidades como Ney Matogrosso e Arrigo Barnabé, o longa traz ainda imagens de arquivo de diferentes momentos da carreira de Alzira.

20 de Janeiro (Sexta-feira)

15h - Aquilo Que Eu Nunca Perdi

19h - Ilha

21 de janeiro (sábado)

Cine Inclusão (Sessão Especial para Pessoas Autistas)

10h – Miúda e o Guarda-Chuva, dirigido por Amadeu Alban

Miúda e o Guarda-Chuva: Miúda está acostumada a cuidar de sua pequena planta carnívora de estimação, a quem oferece várias formigas. A menina tem o sonho de que a amada planta a trate pelo nome, mas esta exige algo em troca: uma quantidade cada vez maior de formigas. Os insetos, no entanto, não gostam nada deste plano, e decidem se unir para combater Miúda e sua planta

15h - Ilha

19h - Aquilo Que Eu Nunca Perdi



22 de janeiro (domingo)



Sessão Matinê

10h - Miúda e o Guarda-Chuva

15h - Aquilo Que Eu Nunca Perdi

17h - Ilha

24 de janeiro (terça-feira)

19h - Ilha