Sala Walter da Silveira reabre para o público nesta quarta (18)

A única sala de cinema gratuita do estado está de volta e reabre para o público geral nesta quarta-feira (18) com exibição do longa-metragem Ilha. A Sala de Cinema Walter da Silveira, gerida pela Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia, foi reaberta na última semana após dois anos fechada por causa da pandemia de covid-19, seguida de uma reforma com investimento de R$ 330 mil para requalificação do espaço.

O filme escolhido para a ocasião, Ilha, é dirigido por Ary Rosa e Glenda Nicácio. Na trama, Emerson, um jovem da periferia, quer fazer um filme sobre a sua história na Ilha, lugar de onde os nativos nunca conseguem sair. Para isso, ele sequestra Henrique, um premiado cineasta. Juntos, os dois reencenam a própria vida, com algumas licenças poéticas.

O elenco de Ilha reúne Aldri Anunciação, Arlete Dias, Renan Motta, Ségio Lurentino, Thacle de Souza e Valdinéia Soriano. A dupla de cineastas já foi premiada no 50º Festival de Brasília com o longa de estreia, Café com Canela (2017).

A exibição gratuita acontece nesta quarta-feira (18), às 15h, na Sala de Cinema Walter da Silveira, na Biblioteca dos Barris. A Sala segue com programa de exibições gratuitas quase todos os dias de janeiro, confira em www.dimas.ba.gov.br.

Veja a programação da semana na Sala Walter:

18 DE JANEIRO (Quarta-feira)

15h – Longa-metragem Ilha - Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio

19h – Pré-estreia do Longa-metragem Regra 34 - Direção: Júlia Murat

19 DE JANEIRO (Quinta-feira)

15h – Longa Metragem Ilha - Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio

19h – Longa-metragem Aquilo Que Eu Nunca Perdi - Direção: Marina Thomé

20 DE JANEIRO (Sexta-feira)

15h – Longa-metragem Aquilo Que Eu Nunca Perdi - Direção: Marina Thomé

19h – Longa Metragem Ilha - Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio

21 DE JANEIRO (Sábado)

Cine Inclusão (Sessão Especial para Pessoas com Autismo)

10h – Longa-metragem – Miúda e o Guarda-Chuva - Direção: Amadeu Alban

15h – Longa-metragem Ilha - Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio

19h – Longa-metragem Aquilo Que Eu Nunca Perdi - Direção: Marina Thomé

22 DE JANEIRO (DOMINGO)

10h – Longa Metragem – Miúda e o Guarda-Chuva - Direção: Amadeu Alban

15h – Longa-metragem Aquilo Que Eu Nunca Perdi - Direção: Marina Thomé

17h – Longa-metragem Ilha - Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio

24 DE JANEIRO (TERÇA-FEIRA)

19h – Longa-metragem Ilha Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio

25 de JANEIRO (QUARTA-FEIRA)

Mostra de Curtas-metragens Premiados Lei Aldir Blanc 2020

Programa 01 (Territórios)

14h - Sessão 01:

Louça de Deus – 14´ - Direção: Eudaldo Monção

Caminhada Tupinambá em Memória dos Mártires do Massacre do Rio Cururupe – 15´- Direção: Gláucia Soares e Maurizio Morelli

Aldeia – 24´54´´ - Direção: Violeta Martinez

15h30 - Sessão 02

Akesan – Pretos Comunicadores – 22´16´´ - Direção: Tais Amordivino

Ruas da Discórdia – 15´ - Direção: Gean Carlos Almeida dos Santos

Quilombos – 15´ - Direção: Elizabete Conceição

Programa 02 (Ancestralidade)

17h - Sessão 01:

A Guardiã e o Sumiço da Cachoeira – 11´ - Direção: Leonardo Silva

Òrun Àiyé - A Criação do Mundo – 12´ - Direção: Jamile Coelho e Cintia Maria

05 Fitas – 15´ - Direção: Vilma Martins e Heraldo de Deus