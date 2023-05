Sala Walter da Silveira recebe a Mostra DiversÁfricas

A Sala de Cinema Walter da Silveira, única sala de cinema pública do Estado da Bahia, receberá, desta quinta (25) até 28 de maio, a Mostra DiversÁfricas, na qual serão exibidos filmes africanos contemporâneos em comemoração ao Dia da África.

Com curadoria do professor e pesquisador Lecco França, os filmes selecionados apresentam olhares diversos da cultura e da história de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e refletem sobre o passado, o presente e o futuro do continente africano através do trabalho de cineastas inovadores e engajados, a exemplo do que vem desenvolvendo a produtora angolana Geração 80.

A mostra está dividida em quatro sessões: Memórias (anti/pós/des)coloniais, na qual será exibido o filme Independência (Angola, 2016, direção: Fradique), que revisita o 11 de novembro de 1975, dia em que Angola proclamou a independência, 14 anos depois do início da luta armada contra o domínio colonial português; Trânsitos, com o filme Avó Dezanove e o Segredo do Soviético (Moçambique, Portugal, Brasil, 2002, direção: João Ribeiro), em cuja trama Jaki e o seu melhor amigo engendram um plano mirabolante para retirar um monumento que ameaça seu bairro, um plano condenado ao fracasso, não fosse a inesperada intervenção de um soviético cheio de segredos; Movimentos, com a exibição do filme Para lá dos meus passos (Angola, 2019, direção: Kamy Lara), que acompanha o processo de montagem do espetáculo (Des)construção, no qual sete bailarinos, da única Companhia de Dança Contemporânea de Angola, são levados a viajar sobre um conjunto de danças tradicionais de Angola e a transformá-las, dando-lhes novos significados; e Outros Carnavais, que apresenta os filmes Carnaval da Vitória (Angola, 1978, direção: António Ole), documentário que registra imagens do primeiro Carnaval em Angola após a sua independência, em 27 de março de 1976, nas ruas de Luanda, Lobito e Benguela; e Nturudu - Um Carnaval sem Máscara (Guiné-Bissau, Portugal , 2023, direção: Arlindo Camacho), que apresenta uma das mais fortes tradições guineenses, o carnaval Nturudu.

Programação dos filmes:

Quinta (25) - 18h30

Sessão “Memórias (anti/pós/des)coloniais”, com Independência (Angola, 2016, direção: Fradique)

Sexta (26) - 18h30

Sessão “Trânsitos”, com Avó Dezanove e o Segredo do Soviético (Moçambique, Portugal, Brasil, 2002, direção: João Ribeiro)

Sábado (27) - 18h30

Sessão “Movimentos”, com Mudança (Guiné Bissau, Portugal, Brasil) e Para lá dos Meus Passos (Angola, 2019, direção: Kamy Lara)

Domingo (28) - 17h

Sessão “Outros Carnavais”, com Carnaval da Vitória (Angola, 1978, direção: António Ole) e Nturudu - Um Carnaval sem Máscara (Guiné-Bissau, Portugal, 2023, direção: Arlindo Camacho)