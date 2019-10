Sala Walter da Silveira recebe Mostra Cine Horror

A Sala Walter da Silveira, nos Barris, recebe a quarta edição da Mostra Cine Horror - que segue até o dia 27 de outubro - com cerca de 70 produções, entre longas e curtas metragens, baianos, nacionais e internacionais. A programação deste domingo (20) acontece em tom de homenagem e com dois clássicos do gênero.

Às 15h será exibido o filme O Solar Maldito, adaptação do livro A Queda da Casa de Usher, do escritor americano Edgard Allan Poe, que está sendo lembrado em seus 170 anos de morte. A produção de 1960, dirigida por Roger Corman, é protagonizada pelo ator Vincent Price.



A produção espanhola Dragon: adaptação de H.P.Lovecraft (Foto: divulgação)

Na sequência, às 17h, será exibido Dragon (2001), adaptação espanhola do conto homônimo de H.P. Lovecraft (1890-1937). Dirigida por Stuart Gordon, esta é também a sua terceira adaptação de contos de H. P. Lovecraft para as telas. Antes, ele já tinha feito Re-Animator e Do Além. Rodado inteiramente na Galícia e com grande parte do elenco formado por atores locais, Dagon é um filme de terror à moda antiga, com sacrifícios humanos, seitas demoníacas, monstros e todo o sangue e humor do gênero.

Gratuita, a programação da Mostra Cine Horror volta a acontecer de sexta a domingo, sempre a partir das 14h. Programação completa no site www.cinehorror.com.br.