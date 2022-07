Sala Walter da Silveira recebe mostra do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A Sala de Cinema Walter da Silveira, localizada na Biblioteca Pública dos Barris, recebe até 5 de agosto mostra do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, realizado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema com a finalidade de premiar os melhores filmes produzidos no país.

Neste ano, a mostra acontece em cinco estados: Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Sul. A entrada na Sala de Cinema Walter da Silveira é gratuita, mediante comprovação vacinal com no mínimo duas doses da vacina contra covid-19.

Confira abaixo a programação:

Quinta (28/7),16h30: 7 PRISIONEIROS



Sexta (29/7), 16h30: DESERTO PARTICULAR



Sábado (30/7), 16h30: A ÚLTIMA FLORESTA



Domingo (31/7), 14h: A SOGRA PERFEITA



Terça (2/8), 16h30: QUEM VAI FICAR COM MÁRIO?



Quarta (3/8), 16h30: UM CASAL INSEPARÁVEL



Quinta (4/8), 16h30: HOMEM ONÇA



Sexta (5/8), 16h30: MARIGHELLA