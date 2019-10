Saladearte abre 2ª edição do CinePapo com Fernando Guerreiro nesta quinta

Foto: Marina Silva/CORREIO

A Saladearte lança nesta quinta-feira (24) a segunda edição do “CinePapo – Inquietações Contemporâneas”, tendo como convidado em sua estreia o produtor cultural e presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro. Após a exibição do filme “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, haverá uma conversa com o convidado mediada por Marcelo Sá, coordenador do projeto.

A entrada para a sessão, que começa às 18h30 na Saladearte Cine Daten - Paseo (Shopping Paseo Itaigara), será gratuita. Os convites podem ser retirados a partir das 10h no dia de casa sessão. “A ideia é fazer um bate-papo que atinja a todos os públicos”, explica Marcelo, explicando que o CinePapo é baseado na relação entre cinema e reflexão.

“Tivemos a primeira edição com sessões lotadas. Trouxemos mais 600 pessoas para 5 filmes. Na primeira edição, foram convidados psicanalistas e psicólogos, desta vez ampliamos um pouco para falar de temas sob óticas diferentes, trazendo sempre o clima de descontração e reflexão que o projeto propõe”, acrescenta Marcelo Sá.

Desta vez o “CinePapo – Inquietações Contemporâneas”, contará com 10 sessões de filmes, sempre numa quinta-feira do mês, às 18h30, onde acontecerão conversas com os espectadores a partir de temáticas atuais.

As sessões do CinePapo acontecem uma vez por mês, de outubro de 2019 a agosto de 2020, exceto o mês de fevereiro, sempre numa quinta-feira do mês.

Marcelo também comenta que a curadoria, dos filmes e das temáticas, foi discutida por ele em conjunto com os convidados. Temas como as questões de segregação, amor, arte e mesmo a melancolia foram escolhidos para compor o conjunto de questões contemporâneas que perpassam os filmes – em obras como o libanês “O Insulto”, “Magia ao Luar” e “The Square” e o “Melancolia” de Lars Von trier.

Expectativa

Dono da coluna “Fala, Guerreiro!”, no CORREIO, Fernando Guerreiro destaca que “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos” é um filme que marca uma virada na carreira de Almodóvar. “É construído de forma a aliviar e popularizar o humor absolutamente underground do cineasta. Vindo de experiências cinematográficas mais radicais, Almodóvar consegue neste filme um equilíbrio entre uma pegada mais leve e a marca absolutamente original de sua obra. É um clássico, trazendo elementos de um humor popular, despudorado, absolutamente latino e explosivo. Grande filme”, adianta ele.

Segundo Marcelo Sá, o filme, que bem poderia ser um espetáculo teatral, permitirá uma conversa sobre o humor corrosivo que a obra traz. “Seja no dia a dia, ou mesmo consumindo arte, rimos desta forma de humor e muitas vezes utilizamos para nossa comunicação. Qual o limite? Existe limite? Impossível não embarcar naquele táxi de oncinha”, comenta.

O “CinePapo – Inquietações Contemporâneas” é realizado pelo Circuito Saladearte, com produção da Giro Planejamento Cultural, patrocínio do CentroSul e Governo do Estado, através do FazCultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado (Secult).