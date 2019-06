Saladearte abre campanha de financiamento para novo cinema do MAM

O Circuito Saldearte lança, na próxima semana, uma campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) para a abertura da nova sala de cinema do Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão). O CineMAM tem abertura prevista para o dia 5 de julho. No entanto, para isso, é preciso que o público colabora com a campanha, que estará aberta a contribuições a partir de terça-feira (11) no site emcenapelocinemam.com.

De acordo com um dos sócios do Circuito Saladearte, Marcelo Sá, a colaboração é uma forma de convidar as pessoas a também se sentirem parte do novo momento, fortalecendo a rede desta sociedade, onde serão ‘sócios’ carinhosamente falando, já que contribuirão também para fazer parte desta história. A depender do valor doado, os contribuintes também receberão prêmio simbólicos por cada contribuição. “Escolher um dos prêmios é levar consigo parte do que se pode chamar de imaginário do cinema, e, acima de tudo, alimentar a chama viva da sétima arte”, explica Sá.

As contribuições também podem ser feitas diretamente na bilheteria das salas do Circuito Saladearte, através de colaborações em cartão de crédito ou débito. A meta da campanha é arrecadar 200 mil reais que serão destinados à montagem da nova sala. As recompensas pelas contribuições vão desde um combo com ingressos, assinatura na calçada da fama, agradecimento na abertura da sala ou até mesmo copos, sacolas personalizadas, além de participações em eventos exclusivos à realização de eventos particulares, como aniversários e lançamento de filme.

Criada no ano 2000 (com a Sala Bahiano de Tênis, hoje extinta), a Saladearte continua crescendo. O CineMAM será o quinto espaço do circuito alternativo de cinemas, que já tem duas salas no Itaigara (Cine Paseo), uma no Corredor da Vitória (Cinema do Museu) e um no Vale do Canela (Cinema da Ufba). Em novembro de 2017, um incêndio atingiu o prédio onde funcionava a Saladearte Cine XIV, destruindo o cinema, que desde então não voltou a funcionar.

Qualquer dúvida e/ou mais informações sobre a campanha de financiamento coletivo é só deixar mensagem no próprio site ou entrar em contato pelo e-mail emcenapelocinemam@saladearte.art.br

O público colaborador pode escolher as seguintes opções:

$ 25, Agradecimento na abertura do Cine MAM;

$ 40, Caneca + agradecimento;

$ 50, Copão + agradecimento;

$ 70, E-bag +agradecimento ou caneca + agradecimento ou copão+ par de ingressos;

$ 90, E-bag+ par de ingressos;

$ 140, Cartão com 10 ingressos de qualquer sessão do Cine MAM;

$ 150, Kit Sala de Arte: caneca, copo e e-bag;

$ 250, Cartão com 20 ingressos de qualquer sessão do Cine MAM;

$ 400, Direito a uma sessão por semana no Cine MAM;

$ 800, Faça seu aniversário no Cine MAM;

$ 1.200 Meu evento no Cine MAM – sessão segunda de bate-papo no Café;

$ 2.000, Ingresso livre + nome na calçada da fama;