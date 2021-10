Saladearte do MAM reabre depois de 18 meses fechada

Depois de 18 meses fechado e 40 dias de campanha para reabertura, a primeira sala a abrir do Circuito de Cinema Saladearte em Salvador a partir desta quinta (7) é a do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Bahia) com obediência a todos os protocolos determinados pelas autoridades de saúde, municipais, estaduais e federais.

A exibição dos filmes acontece semanalmente das terças-feiras aos domingos, com quatro sessões. Sendo que sextas, sábados e domingos acontecerão sempre cinco sessões. Especialmente nesta segunda-feira (11), véspera de feriado, ocorrerão cinco sessões. Todas as informações estão no site http://saladearte.art.br. Confira programação desta semana mais abaixo:

Os cinemas de Salvador já estavam funcionando desde maio deste ano (2021) sob liberação da prefeitura municipal. Em função do fechamento durante a pandemia, o Circuito Saladearte passou por dificuldades e por isso foi realizada uma campanha de arrecadação de recursos. “O sucesso da campanha foi essencial para a reabertura, mas o retorno do público às salas de cinema é que vai garantir a continuidade desses espaços de cultura e arte, tão importantes para a cidade”, enfatiza uma das sócias do Circuito, Suzana Argollo. Segundo ela, as demais salas ainda passarão por manutenção na estrutura física e equipamentos.

O Cinema Saladearte do MAM foi o terceiro espaço a ser aberto no museu que está reabrindo de forma gradual e por etapas. Segundo o diretor do MAM, Pola Ribeiro, a primeira etapa foi em 17 de agosto com as salas expositivas da Capela e Casarão e a exposição 'O Museu de Dona Lina', seguido do Café Saladearte juntamente com os Pátios da Mangueira e do Pôr do Sol. “No próximo dia 19 de outubro estaremos reiniciando o Programa de Residências Artísticas do MAM-Bahia com a Pinacoteca do Beiru e até início de dezembro/2021 serão inaugurados o Espaço Lina Bo Bardi e o Espaço Unhão”, relata Pola Ribeiro. Em 2022, acontecerá a entrega do Parque das Esculturas.