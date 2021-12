Saladearte reabre no Shopping Paseo com Festival Varilux

A Saladearte Cine Daten volta a abrir as portas no Shopping Paseo, no Itaigara, nesta quinta-feira (2). Fechado desde março de 2020, o cinema encontrou dificuldades para a retomada das suas atividades, assim como outros operadores do segmento. O retorno se deu porque o público abraçou uma campanha de doações para evitar o fechamento definitivo. A Saladearte Cine Daten integra o maior circuito de cinema de arte do Norte Nordeste, com espaços no MAM, Museu Geológico, e campus da Ufba Canela, além do Shopping Paseo, que é o único que conta com duas salas de exibição.

“Estamos muito felizes que esse momento tenha chegado e possamos receber os amantes da sétima arte nesse espaço privilegiado”, afirmou Joaquim Correia de Melo Neto, gerente geral do shopping Paseo. Nesta semana de reabertura, o cinema traz uma programação especial de filmes franceses que fazem parte do Festival Varilux.

“Estamos seguindo todos os protocolos sanitários e entusiasmados com o retorno desse espaço cultural tão importante para a cidade”, destaca Suzana Argollo, diretora do cinema. As duas salas de cinema do Cine Paseo têm capacidade para 115 e 60 pessoas. O espaço conta também com um aconchegante café e mezanino para exposições de arte e eventos.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS - De 02 a 08/12

SALADEARTE CINE PASEO - SALA 1

NOSSO PLANETA, NOSSO LEGADO: 14h – QUINTA (02/12)

CAIXA PRETA: 16h – QUINTA (02/12) | 17:50 – SÁBADO (04/12) | 14h – TERÇA (07/12)

MENTES EXTRAORDINÁRIAS: 18:30 – QUINTA (02/12) | 13:10 – SEGUNDA (06/12) | 14h – QUARTA (08/12)

UM INTRUSO NO PORÃO: 20:20 – QUINTA (02/12) | 16:30 – TERÇA (07/12)

PEQUENA LIÇÃO DE AMOR: 13:30 – SEXTA (03/12) | 13:45 – SÁBADO (04/12) | 20:30 – TERÇA (07/12)

MADRUGADA EM PARIS: 15:15 – SEXTA (03/12) | 19h – SEGUNDA (06/12)

ARTHUR RAMBO, ÓDIO NAS REDES: 17h – SEXTA (03/12)

ADEUS, IDIOTAS: 18:45 – SEXTA (03/12) | 13h – DOMINGO (05/12) | 15h – SEGUNDA (06/12) | 18:45 – TERÇA (07/12)

TRALALA: 20:30 – SEXTA (03/12)

A TRAVESSIA: 11h – SÁBADO (04/12)

UM CONTO DE AMOR E DESEJO: 18:45 – DOMINGO (05/12) | 18:10 – QUARTA (08/12)

ESTÁ TUDO BEM: 20:45 – DOMINGO (05/12) | 20:40 – SEGUNDA (06/12)

DELICIOSO – DA COZINHA PARA O MUNDO: 16:45 – SEGUNDA (06/12)