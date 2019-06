Salah marca e Egito se garante nas oitavas da Copa Africana

A Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Egito, conheceu nesta quarta-feira as duas primeiras seleções classificadas às oitavas de final. A seleção da casa e a Nigéria, dois dos maiores favoritos ao título, venceram os seus jogos pela segunda rodada da fase de grupos e se garantiram com antecipação entre os 16 melhores do continente.

No estádio Internacional, no Cairo, o Egito enfrentou a República Democrática do Congo (ex-Zaire) e contou com o atacante Mohamed Salah para vencer por 2 a 0 e assumir a liderança isolada do Grupo A, com seis pontos. Depois de passar em branco na estreia contra o Zimbábue, o jogador do Liverpool balançou as redes aos 43 minutos do primeiro tempo. Fez o segundo dos egípcios, que haviam aberto o placar com o lateral-direito Ahmed El Mohamady.

A segunda colocação da chave está com Uganda, que na preliminar de Egito x República Democrática do Congo empatou por 1 a 1 contra o Zimbábue - gol de Emmanuel Okwi para os ugandenses e Khama Billiat para os zimbabuanos. Com quatro pontos, Uganda tem três a mais que os rivais desta quarta-feira. Os congoleses estão na lanterna, sem pontuar.

A terceira e última rodada acontecerá neste domingo. Novamente no estádio Internacional, o Egito lutará pela liderança contra Uganda. Também no Cairo, mas no estádio 30 de junho, o Zimbábue jogará contra a República Democrática do Congo.

Grupo B

A Nigéria foi outra seleção a se garantir nas oitavas de final ao bater Guiné por 1 a 0, na cidade de Alexandria, pela segunda rodada do Grupo B. O gol foi do zagueiro Kenneth Omeruo, que atua no Leganés, da Espanha, no segundo tempo.

Com o resultado, os nigerianos chegaram aos seis pontos ganhos e lideram a chave, seguidos por Madagáscar e Guiné - ambos com um ponto. O Burundi ainda não pontuou e é o lanterna. Nesta quinta-feira, Madagáscar e Burundi se enfrentarão às 11 horas (de Brasília), em Alexandria.

A Nigéria tem três títulos e quatro vice-campeonatos da Copa Africana de Nações. Na última rodada do Grupo B, enfrentará Madagáscar, novamente em Alexandria, neste domingo. No mesmo dia e horário, Guiné jogará contra Burundi no estádio Al Salam, no Cairo.