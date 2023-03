Salário de 12 mil reais: aberta a seleção para ouvidor geral da Defensoria Pública

Estão aberta as inscrições para o cargo de Ouvidor Geral da Defensoria Pública da Bahia (DPE). A remuneração base é de R$5.522,34, mas pode atingir R$12.242,26 com gratificações. A candidatura pode ser feita através de e-mail até o dia 17 de março.

Conhecida como Ouvidoria Cidadã, ela foi iniciada há 14 anos em um processo singular de parceria com a sociedade civil. Trata-se de um órgão auxiliar ao desenvolvimento da instituição, aproximando-a dos reais interesses do povo que tem na Defensoria, muitas vezes, a única via para o acesso à justiça.



“A Ouvidoria Cidadã da Defensoria da Bahia é uma ouvidoria diferente! Está sob o comando de um representante da sociedade civil (ouvidor/a externo/a), que também vota na composição da lista tríplice dirigida ao Conselho Superior da Defensoria Pública, para escolha do/a mandatário. O/a Ouvidor/a Geral tem autonomia na condução de suas atividades, estrutura de pessoal, apoio logístico e orçamento concedido pela instituição. Exerce atividade de interesse público relevante, sendo remunerado para isso”, destaca Tereza Ferreira, presidente da Associação de Defensores Públicos da Bahia (Adep-BA).

A Adep-BA respeita o protagonismo dos movimentos sociais e, por isso, estimula o engajamento de organizações sociais no processo, além do surgimento de candidaturas representativas dos diferentes segmentos populares - da Capital e, principalmente do interior do Estado - contribuindo com a divulgação ampliada deste processo eleitoral.

“Conclamamos o apoio de Defensores/as, servidores/as, membros instituições públicas e privadas, conselhos de direito, movimentos sociais e representantes de outras entidades de classe para que a informação sobre este processo eleitoral alcance os 417 municípios baianos. Esta medida tem um caráter pedagógico e auxiliar ao fortalecimento da cidadania participativa, além de garantir uma maior legitimidade para escolha do/a Ouvidor/a”, conclui a presidente.

Organizações da sociedade civil poderão habilitar-se para participar do processo de escolha do ouvidor/a externo, compondo o colégio eleitoral. Além disso, o cidadãos/ãs interessados/as, com ativismo comprovado, podem habilitar sua candidatura à vaga de ouvidor/a externo exclusivamente de maneira eletrônica, por meio do e-mail: protocolo.geral@defensoria.ba.def.br, até às 17h:00 do dia 17 de março de 2023.