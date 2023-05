Salário de até R$ 2,7 mil: mais de 50 vagas abertas nesta sexta (19) em Salvador e RMS

Não deixe para procurar uma vaga no mercado de trabalho na próxima segunda-feira, o último dia últil da semana também é dia de buscar uma nova oportunidade. Confira abaixo as vagas disponíveis nas unidades do SineBahia de Salvador e RMS. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vagas na unidade de Salvador

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 3 meses na função

Obrigatória experiência com tratamentos especiais em carnes

Salário R$ 1.401,00+ benefícios

1 vaga

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Economia ou Administração

Experiência mínima de 6 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência no setor financeiro

Salário R$ 2.000,00 + benefícios

1 vaga

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 6 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência na função, ter trabalhado em farmácia

Salário R$ 1.400,53 + benefícios

2 vagas

FARMACÊUTICO CLÍNICO EM ONCOLOGIA

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 6 meses na função

Obrigatório possuir vivencia em trabalho de garantia da qualidade e disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais

Salário R$ 2.790,64 + benefícios

1 vaga

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 6 meses em carteira

Obrigatório possuir conhecimento em manutenção, reparo de motores a diesel incluindo girar pneus e troca de óleo; conhecimento na manutenção de caminhões grandes, sistemas de freio, transmissões e componentes eletrônicos exclusivos de veículos a diesel

Salário R$ 1.900,00 + benefícios

1 vaga

MEDIDOR DE PRÉ-MOLDADOS DE MÁRMORE E PLANEJAMENTO DE PEÇAS

Ensino Superior incompleto em edificações e designer interiores a parti do 3º Período

Experiência mínima de 6 meses em carteira

Obrigatório curso técnico em edificações e designer interiores, ter experiência com Autocad e sistemas de projetos, plantas e medições ,conhecimento de mármores e ter CNH A ou B

Salário R$ 1.981,00 + benefícios

1 vaga

PATISSEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 4 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em cozinha de delicatessen ou panificadora

Salário R$ 1.428,75+ benefícios

2 vagas

POLIDOR DE PEDRAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

1 vaga

VENDEDOR DE ÓTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Obrigatória experiência com vendas de óculos de diversos modelos

Salário R$ 1.477,64 + benefícios

1 vaga

Vagas na unidade Capaz do Shopping Barra

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Sem experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

1 vaga

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

6 meses de experiência

Salário + Benefícios serão informados na entrevista

1 vaga

RECEPCIONISTA DE SECRETARIA (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Sem experiência

Salário + Benefícios serão informados na entrevista

1 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

6 meses de experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

1 vaga

FRENTISTA (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Sem experiência

Salário + Benefícios serão informados na entrevista

2 vagas

DOCUMENTALISTA (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

6 meses de experiência

Salário + Benefícios serão informados na entrevista

1 vaga

VIGILANTE (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

3 meses de experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

2 vagas

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Sem experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

8 vagas

Vagas na unidade de Lauro de Freitas

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses

CNH: D

Salário: 2184,00 + 30% adicional noturno

1 vaga

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE GERADORES

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses

CNH: B

Salário: R$ 1320,00

1 vaga

MOTORISTA RODOVIARIO

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses em carteira

CNH: D

Salário: R$ 2500,00

Imprescindível: morar em Lauro de Freitas, São Cristovão ou Mussurunga

1 vaga

CALDEIREIRO MECÂNICO DE APLICAÇÃO

Ensino Médio completo

Salário: R$ 2.600,00

Experiência de 6 meses

Imprescindível possuir curso técnico

Desejável ter experiência em solda

1 vaga

OPERADOR COMERCIAL EXCLUSIVO PARA PCD

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses

Responsável por garantis a arrumação das gôndolas, pilhas e pontos extras da loja, bem como garantir também a devolução dos produtos desistidos pelos clientes

15 vagas

Vagas na unidade de Simões Filho

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO EM OBRA

Ensino Médio Completo

Experiência em Projet e autocad

Experiência 6 meses

1 vaga

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Experiência em manutenção de empilhadeira

CNH Categoria (B)

Ensino Médio completo

Experiência 6 meses

1 vaga

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência 6 meses

2 vagas

AUXILIAR DE SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência 6 meses

1 vaga

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino Médio completo

Experiência 6 meses

1 vaga

GERENTE DE RESTAURANTE

Conhecimento Em Alimentos E Bebidas (A&B)

Desejável que possua graduação em Administração

Experiência 6 meses

1 vaga

MONTADOR DE ANDAIMES (EVENTOS)

Ensino Médio completo

Experiência 6 meses

Disponibilidade para viajar

2 vagas

Vagas na unidade de Candeias